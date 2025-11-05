القبض على لص سرق محتويات محل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات محل تجارى بكفر الشيخ .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد ناشرة المقطع (مالكة المحل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ ) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 29/10/2025 قام أحد الأشخاص "الظاهر بمقطع الفيديو" بكسر باب المحل وسرقة بعض محتوياته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبحوزته (كافة المسروقات – فرد خرطوش – كمية لمخدر الشابو ) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للسلاح النارى والمواد المخدرة بقصد الإتجار بها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.