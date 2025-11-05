الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع شباب المرحلة الإعدادية بعزبة مهني بالإيبارشية

تفقد مساء اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع شباب المرحلة الإعدادية، بعزبة مهني بالإيبارشية.

شارك في اللقاء الأب فيلوباتير جاد، والأب شربل وديع، راعىا كنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات الاجتماع، مستمعًا إلى آرائهم، ومقترحاتهم.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.

وفي سياق الزيارة، تفقد راعي الإيبارشيّة اجتماعي السيدات وإعداد الخدام بالكنيسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

كذلك، التقى نيافة الأنبا باسيليوس خدام الاجتماعات، مشددًا على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدوميهم، بالإضافة إلى حتمية تنوع اللقاءات التكوينية المقدمة لهم.