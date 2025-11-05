داعية: الكبائر تبدأ بالشرك بالله وتتنوع درجاتها.. والله يغفر لمن تاب وآمن

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الذنوب الكبائر تمثل أعظم المعاصي التي نهى الله عنها، مشيرة إلى أن أبرزها تشمل الشرك بالله، والقتل، وأكل الربا، والسحر، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وهي الذنوب التي وردت بشأنها نصوص صريحة في القرآن والسنة.

العلم حددوا الكبائر

وأوضحت أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب بقناة صدى البلد، أن أهل العلم حددوا الكبائر بأنها كل ذنب ورد فيه حد من حدود الله أو وعيد بلعن أو غضب أو طرد من رحمته، مشيرة إلى أن الكبائر تتدرج في مستوياتها، وتأتي الكبيرة الكبرى في مقدمتها وهي الشرك بالله، بأن يشرك الإنسان مع الله غيره في العبادة أو الدعاء أو الاستعانة.

ذنوب الشرك بالله

وأضافت أن الشرك ذنب لا يُغفر إلا بالتوبة النصوح، لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"، لافتة إلى أن من تاب وآمن واصلح، يبدل الله سيئاته حسنات برحمته الواسعة.

وشددت أبو الخير على أن من يموت مصرًّا على كبيرة دون توبة قد ينال لعنة الله ويستحق العقوبة في النار، غير أن أمر العفو والجزاء يبقى بيد الله وحده، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، مؤكدة أن باب التوبة مفتوح ما دام في العمر بقية.