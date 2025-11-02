الشاب يعمل إيه لو بنت لبسها مش كويس؟.. داعية إسلامية تكشف

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار، أن الإسلام وضع للمسلم آدابًا دقيقة في أثناء سيره في الطريق، تُعرف بـ آداب الطريق، مشيرة إلى أن أول هذه الآداب هو غض البصر، الذي يعدّ أساس الالتزام والاحترام المتبادل بين الناس.



غض البصر

وقالت نيفين مختار، خلال لقائها مع شريف عبد البديع والإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج “أنا وهو وهي”، المذاع على قناة صدى البلد: «غض البصر مش بس للرجل، ده ليه وليها، لأن الالتزام بالخلق ده بيمنع كتير من المشاكل اللي بنشوفها في الشارع، هي لابسة لبس مش كويس طب ما تغض بصرك، ما أنت لو غضيت بصرك أصلًا وواحدة ماشية لوحدها وما بصتش؛ مش هيحصل أي حاجة».

وأضافت نيفين مختار: الإسلام دين تهذيب للنفس وسلوك راقٍ، ولو كلنا طبقنا تعاليم الدين زي ما ربنا ورسوله قالوا، والله هنرتاح وهنعيش في أمان، لأن الدين علمنا أن الطريق له آداب، منها غض البصر وكف الأذى.

وأشارت الدكتورة نيفين إلى حديث النبي ﷺ: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، مؤكدة أن كف الأذى عن الناس وإزالة ما يضرهم من الطريق؛ هو شكل من أشكال الصدقة التي يُثاب عليها المسلم.