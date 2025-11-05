نائب محافظ دمياط تشدد على مواجهة القصور بالنظافه بعقوبات صارمة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف النظافة ومتابعة أداء منظومة البيئة على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء الملاحظات الأخيرة بشأن تدني مستوى النظافة وانتشار القمامة بالشوارع.

جاء الاجتماع بحضور المهندس محمد كيوان، مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد الدالي، مدير إدارة البيئة، والأستاذ محمود فايد، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، شددت "الصديق" على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر العام بجميع مدن ومراكز المحافظة، وموجهةً بمتابعة الأعمال اليومية وتكثيف جهود رفع المخلفات أولًا بأول. كما أكدت على إعداد تقرير يومي مفصل عن مستوى النظافة بكل مركز ومدينة، لعرضه على السيد محافظ دمياط.

وأوضحت نائب المحافظ أن المحافظة ستتخذ إجراءات حاسمة وعقوبات رادعة ضد أي تقصير أو إهمال في أداء العمل، مؤكدة أن الاهتمام بالبيئة والحفاظ على نظافة الشوارع يمثلان أولوية قصوى في خطة عمل المحافظة خلال الفترة المقبلة.