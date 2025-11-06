قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
اول مسلمة في منصب نائب حاكم ولاية فرجينيا.. من هي غزالة هاشمي؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عز يمازح جمهوره في عيد الحب بمشهد من فيلم أخويا

احمد عز
احمد عز
يمنى عبد الظاهر

مازح الفنان احمد عز متابعيه، بمشهد من الفيلم القصير «أخويا» عن عيد الحب المصري، الذي وافق أمس الثلاثاء، 4 نوفمبر.

https://www.instagram.com/reel/DQpr_OEjLI-/?igsh=MWM4NnBld2ZqZzZlOA==

وكتب أحمد عز على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، وظهر خلاله وهو يعمل في نقل الطوب مع مجموعة من الرجال، الذين تحدث أحدهم عن عيد الحب، وطلب منه الانصراف مبكرا ليشتري «هدية» لحبيبته، ليرد عز ساخرا في المشهد «انت مطبق ورديتين النهاردة»؛ وعلق قائلًا: «لما تكون سينجل في يوم الفلانتين».

يذكر أن الفنان أحمد عز انتهى مؤخرا من تصوير آخر مشاهد فيلم «The Seven Dogs» بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا في العاصمة الرياض، قبل سفره إلى لندن لقضاء إجازته هناك.

وجمع المشهد الأخير من الفيلم بين أحمد عز وكريم عبدالعزيز داخل سيارة يقودها عز بسرعة كبيرة في أحد مواقع التصوير الصحراوية، في مطاردة مثيرة بالأسلحة النارية، داخل استوديو الحصن، أحد أكبر مواقع التصوير في المنطقة.

أبطال The Seven Dogs

فيلم «The Seven Dogs» بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، إلى جانب مشاركة فنانين عالميين كضيوف شرف. القصة من تأليف المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج الثنائي العالمي Adel & Belal اللذين قدّما سابقًا فيلم «Bad Boys 3».

الفنان احمد عز عيد الحب المصري فيلم «The Seven Dogs» تارا عماد كريم عبدالعزيز هنا الزاهد

