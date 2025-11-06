أحمد عز يمازح جمهوره في عيد الحب بمشهد من فيلم أخويا

مازح الفنان احمد عز متابعيه، بمشهد من الفيلم القصير «أخويا» عن عيد الحب المصري، الذي وافق أمس الثلاثاء، 4 نوفمبر.

https://www.instagram.com/reel/DQpr_OEjLI-/?igsh=MWM4NnBld2ZqZzZlOA==

وكتب أحمد عز على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، وظهر خلاله وهو يعمل في نقل الطوب مع مجموعة من الرجال، الذين تحدث أحدهم عن عيد الحب، وطلب منه الانصراف مبكرا ليشتري «هدية» لحبيبته، ليرد عز ساخرا في المشهد «انت مطبق ورديتين النهاردة»؛ وعلق قائلًا: «لما تكون سينجل في يوم الفلانتين».

يذكر أن الفنان أحمد عز انتهى مؤخرا من تصوير آخر مشاهد فيلم «The Seven Dogs» بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا في العاصمة الرياض، قبل سفره إلى لندن لقضاء إجازته هناك.

وجمع المشهد الأخير من الفيلم بين أحمد عز وكريم عبدالعزيز داخل سيارة يقودها عز بسرعة كبيرة في أحد مواقع التصوير الصحراوية، في مطاردة مثيرة بالأسلحة النارية، داخل استوديو الحصن، أحد أكبر مواقع التصوير في المنطقة.

أبطال The Seven Dogs

فيلم «The Seven Dogs» بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، إلى جانب مشاركة فنانين عالميين كضيوف شرف. القصة من تأليف المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج الثنائي العالمي Adel & Belal اللذين قدّما سابقًا فيلم «Bad Boys 3».