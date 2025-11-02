قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
في افتتاح المتحف المصري الكبير.. مينا نادي يترجم الروح القبطية إلى موسيقى تنطق بالسلام
لبنان: الجامعة العربية مطالبة بأن تتحول لأداة استراتيجية في الأمن والتنمية
لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة سبعينية
هبوط أرضي بسبب انـ ـفجار خط مياه رئيسي في الغربية
منسقة أممية : وقفنا إلى جانب مصر على مدى عقود دعماً للتنمية
حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته لولو
تباين سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات الأحد
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول لوجستي في حزب الله بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عز عن افتتاح المتحف المصري: احنا بلد تاريخ وحضارة تجعل الحفاوة شيء طبيعي

أحمد عز
أحمد عز
تقى الجيزاوي

أعرب الفنان أحمد عز عن فخره وسعادته بإفتتاح المتحف المصري الكبير ، مؤكدا ان حضارة مصر ستظل متواجدة دائما.

وقال أحمد عز خلال لقائه مع قناة الغد : “احنا بلد تاريخ وحضارة تجعل الحفاوة شيء طبيعي بفضل حضارتنا ، وافتتاح المتحف المصري دا للى عايز يتعلم يعنى إيه حضارة ويعنى إيه صمود ولو فتحت خريطة مصر هتلاقي نزاعات يمين وشمال ولكن فى هذا التوقيت قررت مصر انها تفتح متحف حتى مع وجود بعض الصعوبات الاقتصادية، إحنا أكبر من كل الظروف."

وتابع أحمد عز: “إحنا عندنا ضيوف من كل العالم في وسط كل الحروب دي، لأن ببساطة دي مصر، من الأزل ولحد ما ربنا يقرر انتهاء الأرض وما عليها ، وانا فخور إني مصري، وسعيد بالحفاوة والتقدير دا وربنا يديم على أمتنا كلها  وانا من الجيل اللى اتربيت على اغنية عروبتي لعبدالحليم حافظ وبتمنى اى نجاح لمصر يبقي نجاح للأمة العربية كلها".

افتتاح المتحف المصري الكبير

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.


 

احمد عز افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان

حملة التطعيم

تحصين 13.77٪ من الثروة الحيوانية بالإسماعيلية ضد الحمى القلاعية خلال أسبوع

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يقود جولات ميدانية مفاجئة لضبط الأسواق .. صور

بالصور

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

فيديو

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد