أحمد عز عن افتتاح المتحف المصري: احنا بلد تاريخ وحضارة تجعل الحفاوة شيء طبيعي

أعرب الفنان أحمد عز عن فخره وسعادته بإفتتاح المتحف المصري الكبير ، مؤكدا ان حضارة مصر ستظل متواجدة دائما.

وقال أحمد عز خلال لقائه مع قناة الغد : “احنا بلد تاريخ وحضارة تجعل الحفاوة شيء طبيعي بفضل حضارتنا ، وافتتاح المتحف المصري دا للى عايز يتعلم يعنى إيه حضارة ويعنى إيه صمود ولو فتحت خريطة مصر هتلاقي نزاعات يمين وشمال ولكن فى هذا التوقيت قررت مصر انها تفتح متحف حتى مع وجود بعض الصعوبات الاقتصادية، إحنا أكبر من كل الظروف."

وتابع أحمد عز: “إحنا عندنا ضيوف من كل العالم في وسط كل الحروب دي، لأن ببساطة دي مصر، من الأزل ولحد ما ربنا يقرر انتهاء الأرض وما عليها ، وانا فخور إني مصري، وسعيد بالحفاوة والتقدير دا وربنا يديم على أمتنا كلها وانا من الجيل اللى اتربيت على اغنية عروبتي لعبدالحليم حافظ وبتمنى اى نجاح لمصر يبقي نجاح للأمة العربية كلها".

افتتاح المتحف المصري الكبير

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.



