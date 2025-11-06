قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في الجزائر

وزير الخارجيه يلتقي الجالية المصرية في الجزائر
وزير الخارجيه يلتقي الجالية المصرية في الجزائر
علي صالح

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء 5 نوفمبر الجاري، بعدد من أعضاء وممثلي الجالية المصرية المقيمين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع مواطنيها بالخارج والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم.

استهل وزير الخارجية اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية المصرية في الجزائر، مؤكداً اعتزاز الدولة المصرية بأبنائها في الخارج الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً لوطنهم ويسهمون في مد جسور التعاون والتفاهم بين مصر والجزائر الشقيقة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لما تبديه الجالية المصرية من التزام وانخراط إيجابي في المجتمع الجزائري، مشيداً بما يعكسه ذلك من صورة طيبة عن مصر والمصريين.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام برعاية المصريين بالخارج وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، سواء من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو من خلال المبادرات الحكومية المعنية بتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم. كما أشار إلى حرص وزارة الخارجية على تسهيل الخدمات القنصلية وتقديم الدعم للمصريين المقيمين في الجزائر في مختلف المجالات.

كما استمع عبد العاطي إلى عدد من مداخلات أعضاء الجالية، موجهاً التحية والتقدير لأبناء مصر في الجزائر على ما يقدمونه من جهد وعطاء في مواقع عملهم، ومؤكداً أنهم يمثلون جزءاً أصيلا من النسيج الوطني ومصدر فخر واعتزاز لوطنهم.

وزارة الخارجيه بدر عبد العاطي الجزائر الجالية المصرية وزير الخارجيه

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الخميس 6-11-2025

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الخميس 6-11-2025

استرداد 2 فدان من أملاك الدولة بالأقصر والتحفظ على 3 حناطير مخالفة ورفع إشغالات بالمدينة

استرداد 2 فدان من أملاك الدولة بالأقصر والتحفظ على 3 حناطير مخالفة

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

