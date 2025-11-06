قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك القلوب وفخر العرب .. حوار تاريخي بين مجدي يعقوب ومحمد صلاح
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
فن وثقافة

الموسيقى الغنائية للسيمفونى تحتفل بذكرى مرور 130 عام على ميلاد كارل أورف

أحمد البهى

تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بذكرى مرور ١٣٠ عام على ميلاد الموسيقار الالمانى الشهير كارل اورف خلال أمسية من سلسلة الموسيقى الغنائية لأوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف المدير الموسيقى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى ويقودها المايسترو عادل شلبى ويشارك فيها المغنيين السوبرانو منى رفلة، التينور عمرو مدحت، الباريتون جوهانز ايدر مع كورالى أكابيلا تدريب أدهم عزت وأكابيلا للأطفال تدريب نادر ناجى وتدريب بيانو ميرا نادر وذلك فى الثامنة مساء السبت 8 نوفمبر على المسرح الكبير .

تأتى الأمسية إستمراراً لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوان الفنون الجادة فى المجتمع وتتضمن متتالية كارمن لـ بيزيه وشيدرين إلى جانب الكانتاتا الشهيرة كارمينا بورانا لـ كارل اورف والتى تجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة فى الخير والشر, الحب والكراهية, والسعادة والألم .

يشار أن مؤلفة كارمينا بورانا تنتمى الى قالب " الكنتاتا " التى تعنى باللغة الإيطالية " أغنية " وتحمل طابع دينى أو دنيوى وتعد أحد أنواع التأليف الموسيقى الغربى الذى يكتب لصوت واحد أو أصوات متعددة ويصاحبها آلات موسيقية مختلفة ونصوص أغانيها يرجع تاريخه إلى العصور الوسطى حيث اكتشفت في دير بندكتيني بمدينة بورين في إقليم بافاريا وصيغت فى البداية باللاتينية ثم نقلت إلى اللغة الألمانية .

الجدير بالذكر أن كارل أورف (1895-1982) موسيقار المانى شهير، ترك بصمة في عالم الموسيقى من خلال أعماله التعليمية ومنهجه الموسيقى للأطفال وتعد كارمينا بورانا من أبرز، قدم طريقة تعليمية دمجت الموسيقى مع الحركة والدراما والكلمات واطلق عليها منهج أورف، نال عدة جوائز فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية منها ميونخ للموسيقى 1947، نيويورك للموسيقى 1954، بريمن ميوزك 1956 وجائزة موزارت 1969، حصل مجموعة من الأوسمة منها وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسام الاستحقاق البافارى، الجائزة الوطنية من ألمانيا الشرقية، وسام الاستحقاق للفنون والعلوم بالإضافة، نال درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة ميونيخ عام 1972.

