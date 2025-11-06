خطة النواب: صناعة السيارات استثمار إستراتيجي يعزز الاقتصاد ويخلق فرص عمل

قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن دعم صناعة السيارات يعد خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

رفع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات المغذية

وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن تطوير قطاع السيارات يسهم في رفع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات المغذية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخلق فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن استراتيجية الدولة في تعزيز صناعة السيارات تأتي ضمن خطط متكاملة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يمتد ليشمل قطاع الخدمات والابتكار والتكنولوجيا، مما يضع مصر في موقع ريادي على مستوى المنطقة.