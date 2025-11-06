لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام: إسرائيل لا تهتم إلا بمصالحها

تحدث الدكتور بشارة بحبح رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام، عن رؤيته بخصوص مسار تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعد التوقيع على خطة شرم الشيخ للسلام.

وقال في مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»: "حاليا، العجلة مستمرة بشكل إيجابي، ولكن المشكلة في مشروع قرار مجلس الأمن التي الذي تم تداوله في الأيام الأخيرة، هو أنه جرى كتابته وأعطي لإسرائيل، ولكن إسرائيل أدخلت التغييرات التي تريدها ثم عُرض على الجميع".

وتابع: "وبالتالي، فإن إسرائيل معها حق الفيتو في كل شيء، وهذا أمر سلبي فلا يتم تمرير أي شيء إلا بعد موافقتها عليه، لأن إسرائيل لا تهتم إلا بمصالحها، وبخاصة اليمين المتطرف".

وأردف: "حق الفيتو لإسرائيل خرق لروح اتفاقية السلام التي تؤكد على ضرورة رضاء كل الأطراف عما يتم، ولكن ما يجري هو إرضاء إسرائيل على حساب الآخرين".