تجهيز 168مركزا انتخابيا و182لجنة فرعية و3 لجان عامة بالإسماعيلية

عُقد اليوم الخميس، المجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وخلال الجلسة، تم عرض ومناقشة الإعداد والتجهيز لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب والمقرر انعقادها داخل جمهورية مصر العربية يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر القادم وتجرى إعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي ١٥ و١٦ ديسمبر، وفي الداخل يومي ١٧ و١٨ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث تم تجهيز ١٦٨ مركزا انتخابيا و١٨٢ لجنة فرعية و٣ لجان عامة لعدد ١٠٠٣٩٥٣ ناخبا بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار أكرم إلى أن الدور الأساسي للجهاز التنفيذي للمحافظة في الأساس هي إتمام العملية الانتخابية وإنجاحها، بتيسير جميع الإجراءات والأعمال والتجهيزات المطلوبة لإتمام هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي تدخل من قبل الجهاز التنفيذي في اختيارات الناخب، أو توجيهه، أو الانحياز لأي مرشح.

مضيفًا أن هدفنا توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية، وخروجها بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات.