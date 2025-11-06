قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هشام فريد: مصر أصبح لها مكانة واضحة على الخريطة الدولية لا ينكرها إلا جاحد

محمد البدوي

قال الدكتور هشام فريد، الأمين العام للجاليات المصرية في أوروبا، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد سبقًا تاريخيًا، ويُعتبر الحدث الأهم في القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن الإعلام الأوروبي وصف المتحف بأنه "الهرم الرابع لمصر"، واعتبره الأول عالميًا متفوقًا على متحف اللوفر الفرنسي.

قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون 

وأضاف فريد، خلال مداخلته ببرنامج "نانسا" على قناة "المحور"، أن قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون وحدها تبلغ مساحتها أكثر من 7000 متر مربع، وهو حجم يقترب من مساحة اللوفر نفسه، ما يعكس عظمة المشروع المصري.

صورة إعلامية راقية

وأكد أن مصر نجحت لأول مرة في تقديم حدث بهذا الحجم بصورة إعلامية راقية ومشرفة، ونجحت في تسويقه عالميًا بشكل غير مسبوق، ما جعل المصريين يشعرون بالفخر والتميز، خاصة أن لا دولة أخرى قدمت مثل هذا الإنجاز الثقافي.

وأشار إلى أن لحظة الافتتاح شهدت تجمعات ومشاهدات جماعية في عدد من السفارات المصرية بأوروبا، مثل ألمانيا وفرنسا، وكذلك في السعودية، حيث نظمت السفارات فعاليات خاصة لمتابعة الحدث، رغم اختلاف ظروف الحياة وعدد الحضور مقارنة بمصر.

وأوضح أن المصريين في أوروبا كانوا مستعدين مسبقًا لمتابعة الاحتفالية، وكانوا أمام الشاشات في حالة من الانبهار، بينما شبّه البعض الحدث على منصات التواصل الاجتماعي بـ"ليلة العيد"، مؤكدًا أن العالم كله كان يتمنى أن يكون مصريًا في تلك اللحظة.

مكانة واضحة على الخريطة

وأضاف: "حين أقول إنني مصري هنا في أوروبا، أُقابل بنظرات احترام، ليس لي فقط، بل لبلدي مصر، التي أصبحت لها مكانة واضحة على الخريطة الدولية، لا ينكرها إلا جاحد".

وتوقع فريد أن يؤدي هذا الحدث إلى زيادة كبيرة في الوفود السياحية القادمة من أوروبا إلى مصر، مشيرًا إلى أن التاريخ الفرعوني يُدرّس في المدارس الابتدائية حول العالم، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تحظى بهذا التميز، ما يجعلها حلمًا لكل طفل يرى صورها وقصصها في صغره.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير أوروبا هشام فريد اللوفر توت عنخ آمون

