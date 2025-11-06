هند الضاوي: الإعلام الإسرائيلي تسيطر عليه الأجهزة الأمنية بالكامل

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن الإعلام الإسرائيلي يخضع لسيطرة كاملة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيرة إلى أنه لا يُسمح بتداول أي روايات تتعلق بالانقسام أو الخلافات الداخلية داخل إسرائيل، وأن هذا التحكم يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه وحجب الحقيقة عن الرأي العام الإسرائيلي.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن حزب الليكود الحاكم يواجه العديد من قضايا الفساد، ولذلك يسعى إلى توظيف الإعلام الرسمي والخاص لخدمة مصالحه، ودعم التيارات اليمينية المتطرفة التي تسانده في البقاء في الحكم، مؤكدة أن المنظومة الإعلامية الإسرائيلية تحولت إلى أداة سياسية بيد المتطرفين.

وأضافت هند الضاوي، أن إسرائيل تعيش حالة من التمزق الداخلي، وأنها لن تتحمل استمرار الأوضاع الحالية، موضحة أن هذه الانقسامات تأتي في إطار تداعيات الحرب التي شنتها على الشرق الأوسط، والتي لم تتمكن حتى الآن من حسمها أو تحقيق أهدافها المعلنة.

وأكدت هند الضاوي أن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تغيير الشرق الأوسط وتحقيق إنجازات عسكرية كبرى هي تصريحات وهمية لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن نتنياهو يعيش حالة من القلق الشديد من تكرار مشهد 7 أكتوبر ومن احتمال اندلاع حرب جديدة مع لبنان، في ظل إصرار إسرائيل على التصعيد العسكري شمالًا رغم هشاشة جبهتها الداخلية.