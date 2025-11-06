خبير سياسي: الجهود المصرية نجحت إلى حد كبير في منع تصعيد أكبر بالسودان

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن استمرار الانتهاكات في السودان، خصوصًا من قبل قوات الدعم السريع، يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها.



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه القوات، المدعومة إقليميًا، تعمل خارج إطار الجيش النظامي، ما يزيد من تفكك مؤسسات الدولة ويعقّد أي جهود دولية لوقف العنف.



وأشار الخبير السياسي إلى أن المجتمع الدولي حتى الآن اقتصرت تحركاته على البيانات والتصريحات الإعلامية، دون تدخل فعّال على الأرض، ما سمح باستمرار دائرة الاقتتال وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن التدخلات المحدودة قد تدفع الأزمة نحو تدويل أكبر، بما يشمل فرض عقوبات أو تدخلات محتملة من قوى خارجية، وهو ما يهدد الأمن الإقليمي.

التنسيق مع دول الجوار

وأوضح الدكتور محمد سيد أحمد أن مصر تلعب دورًا محوريًا في احتواء التوترات عبر التنسيق مع دول الجوار، خصوصًا ليبيا وقطاع غزة، حيث ترتبط الحدود المصرية بتشابكات أمنية وسياسية تجعلها في قلب أي تطورات قد تؤثر على المنطقة.



وأكد أن الجهود المصرية، رغم التحديات، نجحت إلى حد كبير في منع تصعيد أكبر، مع التركيز على الحلول الدبلوماسية والتعاون العربي والدولي لضمان استقرار السودان والمنطقة.

