من الحجز إلى الإقلاع.. المسافرون يختارون الهوية الرقمية بدل جواز السفر التقليدي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا – IATA) عن نتائج استبيان المسافرين العالمي لعام 2025، والذي أظهر أن الاعتماد على الهواتف المحمولة والتقنيات الرقمية بات يشكّل محورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل تجربة السفر حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن المسافرين يعتمدون بشكل متزايد على هواتفهم الذكية في جميع مراحل الرحلة، من الحجز والدفع وإدارة الأمتعة وحتى الصعود إلى الطائرة، إذ أبدى 54% من المشاركين تفضيلهم لاستخدام تطبيقات شركات الطيران لإدارة رحلاتهم بدلًا من المواقع الإلكترونية أو مكاتب الحجز التقليدية.

أكثر من نصف المسافرين يستخدمون التقنيات الرقمية

كما بيّن التقرير، أن الهوية الرقمية والقياسات الحيوية أصبحتا عنصرين أساسيين في تسهيل إجراءات السفر وتبسيط تجربة المرور في المطارات، حيث استخدم أكثر من نصف المسافرين هذه التقنيات، وسجلت مستويات رضا مرتفعة بلغت 85% بين من جرّبوا هذا النمط من السفر، لما توفره من سرعة ودقة وأمان.

وفي تعليق له على نتائج الاستبيان، قال نيك كرين، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: “يتطلع المسافرون اليوم إلى تجربة رقمية متكاملة، تشمل جميع مراحل الرحلة من الحجز إلى الوصول. الهواتف الذكية والهوية الرقمية أصبحتا جوهر تجربة السفر الحديثة. نتائج هذا العام تؤكد أن الثقة في الحلول الرقمية هي الأساس في بناء مستقبل أكثر أمانًا وسلاسة وكفاءة لقطاع النقل الجوي”.

وأوضح الاستبيان أن استخدام المحافظ الرقمية وطرق الدفع الإلكترونية شهد نموًا لافتًا مقارنة بالعام الماضي، إذ باتت المحافظ الرقمية الخيار المفضل لدى شريحة متزايدة من المسافرين، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الدفع الفوري مثل IATA Pay التي توفر تجربة سلسة وآمنة دون الحاجة لاستخدام البطاقات التقليدية.

وأظهر التقرير كذلك أن 74% من المسافرين أعربوا عن استعدادهم لمشاركة بياناتهم الحيوية لتسريع إجراءات السفر والأمن والجوازات، بشرط ضمان حماية خصوصية معلوماتهم الشخصية.

اختلاف الأولويات بين مناطق العالم

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن أولويات المسافرين تختلف باختلاف مناطق العالم:

في منطقة الشرق الأوسط: يبرز الاعتماد المتزايد على المحافظ الرقمية، مع ولاء واضح للعلامات التجارية وشركات الطيران المحلية.

في القارة الإفريقية: لا يزال المسافرون يفضلون التفاعل الإنساني المباشر رغم انفتاحهم المتزايد على الحلول التقنية.

في آسيا والمحيط الهادئ: يقود المسافرون التحول الرقمي، مسجلين أعلى معدلات رضا عالميًا عن استخدام الحلول الرقمية في السفر.

في أوروبا: يظهر المسافرون حذرًا أكبر تجاه مشاركة بياناتهم الحيوية، مع اهتمام متزايد بالخصوصية الرقمية.

أما في أمريكا الشمالية: فتأتي الراحة وتقليل محطات التوقف في مقدمة أولويات المسافرين، قبل حتى سرعة الإجراءات أو التقنيات الحديثة.

10 آلاف مسافر من أكثر من 200 دولة

يعتمد استبيان إياتا العالمي للمسافرين على آراء أكثر من 10,000 مسافر من أكثر من 200 دولة، بهدف تقييم اتجاهات المسافرين وتوقعاتهم تجاه مستقبل السفر الجوي والخدمات الرقمية المقدمة لهم، بما في ذلك أنظمة الدفع، وإدارة الرحلات، والتجارب الذكية في المطارات.

ويعد هذا التقرير مرجعًا أساسيًا لشركات الطيران وصناع القرار في تطوير تجربة سفر رقمية آمنة وسلسة تراعي توقعات المسافرين المتغيرة في مختلف أنحاء العالم.