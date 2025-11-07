وكيل أوقاف الإسكندرية يدعو إلى بذل أقصى الجهود في خدمة بيوت الله

أكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، أهمية أن يكون الإمام قدوة حسنة في سلوكه وأدائه، وأن يتحلى بالوقار والحكمة في تعامله مع جمهور المصلين، داعيًا الجميع إلى بذل أقصى الجهود في خدمة بيوت الله ورسالتها السامية.

وخلال أداء شعائر صلاة الجمعة، أصدر راجح عددًا من التوجيهات والتعليمات للأئمة والعمال بمختلف إدارات المديرية، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والحرص المستمر على حسن أداء العمل الدعوي بالمساجد، واستعدادًا لأداء شعائر صلاة الجمعة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة في الانضباط والالتزام بالوقت المحدد للخطبة، وحسن إعدادها بما يتناسب مع موضوعها الأسبوعي، مع الالتزام بالمنهج الوسطي الأزهري في الطرح والأداء، والتركيز على إبراز القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية الوعي العام.

كما شدد على الاهتمام بنظافة المساجد وتجميلها وتهيئتها لاستقبال المصلين في أبهى صورة، مؤكدًا أن المسجد بيت الله ويجب أن يكون عنوانًا للنظام والنقاء والجمال.

واختتم توجيهاته بالدعاء أن يجعل الله أعمال الجميع خالصةً لوجهه الكريم، وأن يحفظ مصر وأهلها، مؤكدًا أن رسالة المسجد هي رسالة بناء ووعي وإصلاح، تنطلق من منابر الدعوة الراشدة تحت مظلة وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.