وزير الإسكان يتفقد حدائق تلال الفسطاط ويطلق قرارات جديدة

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريراً بالفيديوجراف عن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 1/11/2025 إلى 6/11/2025.

وجاء في التقرير أنه فى يوم 6/11/2025 قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد الأعمال الأخيرة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط "على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقه اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان والشركات المنفذة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، بمختلف مكونات المشروع، بداية بالمنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، وانتقل وزير الإسكان لمتابعة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر ، ومنطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات ، وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمنطقة التلال والوادى، ومنطقة الأسواق، وفي ختام الجولة، وجه وزير الإسكان بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من اللمسات النهائية للمشروع بجانب توجيه مسئولي الجهاز المركزي للتعمير بالتعامل الفوري واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة له، مؤكدا دعمه الكامل لهم.

وفى نفس اليوم عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في نفس اليوم اجتماعاً لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، والتي تشمل مشروعات الطرق والمرافق والمشروعات السكنية المتنوعة بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر وعدد من المعاونين .

قرارات مهمة لوزير الإسكان

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات طبقاً للمواصفات الفنية فى التوقيتات المحددة ، والقيام بأعمال الصيانة الدورية بصفة مستمرة، وحل الاختناقات المرورية للقضاء على الكثافات المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بمدينة حدائق أكتوبر ، وتحسين الصورة البصرية، والتواصل المستمر مع المواطنين لحل كافة المشكلات.

كما أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعددٍ من أجهزة المدن، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته.

ونص القرار الأول لوزير الإسكان على ندب الدكتور مهندس، وليد عباس عبد القوى - النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل بوظيفة مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

كما نص القرار الثاني، على تكليف الدكتور أحمد رضا على عليوة عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - معاون المشرف على مكتب الوزير، بالقيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بالإضافة إلى ما يكلف به من أعمال أخرى.

وفي قرار ثالث، تم تكليف المهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

ونص قرار رابع على تكليف المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس ياسر عبد الحليم حسن حسن، رئيس جهاز مدينة السادات، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس محمد عادل أنور محمد السيد، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس أحمد حسن محمد قاسم، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمهندس مصطفى سيد أحمد محمد، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وفى يوم 5/11/2025 أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحصول أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي على (3) شهادات أيزو في مجالات الجودة والسلامة والبيئة ، وهي ISO 9001 في نظام إدارة الجودة،ISO 45001 فى نظام السلامة والصحة المهنية،ISO 14001 فى نظام الإدارة البيئية والتوافق البيئي.

وأكد وزير الإسكان أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يمثل دفعة قوية نحو تحقيق مزيد من التميز المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ويُسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق أحدث أنظمة الإدارة المتكاملة داخل أجهزتها، بما يواكب رؤية الدولة المصرية نحو التميز المؤسسي والتحول نحو الأداء الاحترافي في تقديم الخدمات العامة.

وفى اليوم ذاته وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير فرص تنموية واعدة تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة نحو مدن عصرية ومستدامة ، تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات البنية الأساسية بتوسعات مدينة الشيخ زايد "زايد الجديدة"، التي تقع على مساحة 35 مليون متر مربع جنوب طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي أمام مطار سفنكس الدولي، لتشكل امتدادًا عمرانيًا متكاملًا لمدينة الشيخ زايد.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الأعمال الجارية بـ"زايد الجديدة" تأتي ضمن الخطة الاستثمارية الطموحة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةوفي السياق ذاته.\

كما أعلن وزير الإسكان عن طرح قطعتي أرض مميزتين للاستثمار بمدينة الشيخ زايد عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 نوفمبر الجاري.

وأوضحت المهندسة مروة حسين أمين – رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم طرح قطعة أرض رقم (20) بالمحور المركزي بالقطاع الجنوبي، بمساحة 2755 م²، نشاط تجاري، قطعة أرض بالحي الثالث عشر – المجاورة الثالثة، بمساحة 2536 م²، نشاط طبي، مشيرة إلى أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لخطة الجهاز لزيادة الفرص الاستثمارية وتطوير الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وفى نفس اليوم وفى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالنهوض بالرؤية الجمالية للمدن الجديدة وإضفاء طابع ونسق جمالى بها، انتهجت الإدارة العامة لتجميل المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رؤية متخصصة مكتملة للنهوض بتجميل المدن وإضفاء طابع ذو هوية بصرية مميزة من خلال الاهتمام بإضفاء الطابع الجمالي والتنسيقي بداية من مداخل المدن وجعلها علامات ذات دلاله لتلك المدن سواء لقاطنيها أو روادها، وعلامات جاذبه للمستثمرين و للاستثمارات بالمدن، بالإضافة إلى تجميل الميادين والسعى لكونها رموز بصرية وثقافية للمدينة ونسق جمالى مكتمل بأعمال تنسيق الموقع وتخطيط الميادين برؤية تظهر قيمة الميدان وأهميته كذاكرة بصرية للمدينة.

وفى يوم 4/11/2025أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة بمدينة العبور الجديدة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار تكثيف طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والتوسع العمراني.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين للاطلاع على التفاصيل الكاملة وشروط الطرح والتقديم من خلال الرابط التالي https://assign.newcities.gov.eg حتى يوم 15 نوفمبر الجاري، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات على المستثمرين دون الحاجة للتعامل الورقي المباشر.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من يوم الثلاثاء 4/11/2025 وحتى يوم الثلاثاء 9/12/2025، وفقاً للمواعيد المقررة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفاً: "نعمل على تنفيذ الوحدات المتنوعة في مختلف المناطق وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء استلام وحداتهم السكنية، مع تلافي أي ملاحظات قد تظهر خلال مراحل التسليم.

وفى ذات اليوم وفي إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتوجيهات المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بمشرعات الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، شهدت مدينة قنا الجديدة افتتاح مبنى تراخيص المرور الجديد بخدمات ذكية، وذلك بحضور قيادات من وزارة الداخلية وإدارة المرور، ورئيس جهاز المدينة.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان – رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه تم تجهيز المبنى بأحدث الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمات المرور، بما يشمل: تسجيل المركبات - تجديد التراخيص - الفحص الفني الدوري - منظومة أمنية متكاملة تشمل كاميرات مراقبة ومداخل منظمة، كما تم تصميم المبنى ليتسع لأعداد كبيرة من المواطنين يوميًا، مع مراعاة معايير الراحة وسرعة الأداء.

وفي السياق ذاته، قام رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة برفقة الدكتور أحمد محمد الصادق – وكيل وزارة الصحة بقنا، للقيام بزيارة تفقدية لمستشفى مدينة قنا الجديدة بسعة 175 سرير ، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال التجهيز والتشغيل الرسمي.

وفي إطار التعاون المستمر بين الدولة المصرية والشركاء الدوليين لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة الأراضي والأصول بالمدن الجديدة، عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، اجتماعًا بمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بحضور بعثة البنك الدولي ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية(SECO) لمتابعة تنفيذ مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في مصر.

وفى نفس اليوم اصدر المهندس أحمد جابر شحاتة القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قراراُ بتعيين كل من : المهندس أحمد زكى عبدالعزيز محمد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، و المهندس القذافى إبراهيم محمد رئيساً لشركة مياه الشرب بالأسكندرية ، و المهندس سامى يوسف قنديل يوسف رئيساً لشركة الصرف الصحي بالأسكندرية ، و المهندس أحمد عبدالمنعم التراس رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، و المهندس محمد سعيد خليل نشأت رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحبلي بالدقهلية ، و المهندس محمد عثمان محمد عثمان رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، و المهندس أحمد أحمد عبدالخالق الصراف رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، و المهندس أحمد عبدالغنى البحراوى رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ، و المهندس وليد السعيد إسماعيل رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، و المهندس محمد إبراهيم محمد فودة رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، و المهندس بهاء عبدالمنعم سيد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر .

كما أصدر قراراً بتعيين كل من : المهندس منصور بدوى ابراهيم مستشارا فنيا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون مياه الشرب ، و المهندس محمود محمد نافع مستشاراً فنياً للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون الصرف الصحي ، والمهندس ابراهيم خالد السيد مستشارا فنيا للشركة القابضة المياه الشرب والصرف الصحي لشئون تحلية مياه البحر .

وفى يوم 3/11/2025 قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بالإعلان الرابع عشر "سكن لكل المصريين ١"، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور السيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير الوحدات المدعومة، وذلك سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.

وبدورها استعرضت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات محدودي الدخل 1.038620 وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 764 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 238 ألف وحدة، وجارٍ طرح تنفيذ 36.5 ألف وحدة، بينما تشمل وحدات متوسطي الدخل 32 ألف وحدة سكنية منها 22 ألف وحدة تم تخصيصها للمواطنين.

وقالت إن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية بالإسكان الأخضر لتصبح أكثر استدامة وشمولاً، بإجمالي 59.550 وحدة سكنية بالإسكان الأخضر، مستعرضة موقف المستفيدين من المبادرة الرئاسية ( سكن لكل المصريين)، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 671 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل عقاري 101 مليار جنيه من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، بجانب 10.3 مليار جنيه دعم نقدي، موضحة موقف الإعلان الأخير (سكن لكل المصريين 7)، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين بمختلف كراسات الشروط بالإعلان 170 ألف متقدم، و113 ألف عدد الوحدات المطروحة بكافة الكراسات بالإعلان.

وفى نفس اليوم عقب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بالإعلان الرابع عشر "سكن لكل المصريين ١"، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية شملت أحد مشروعات الطرق الجاري العمل بها ومشروعات للإسكان بالمدينة لمتابعة الأعمال بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات وصيانة ورفع كفاءة الطرق، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته تفقد وزير الإسكان مشروع ٢١٩ عمارة للإسكان المتوسط ، لمتابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع والزراعات والتشطيبات للوحدات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة للعمارة بإجمالي عدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية حيث سيتم البدء في تسليم المرحلة الأولي بعدد ٧١ عمارة بداية العام المقبل.

كما تابع الوزير خلال الجولة عددا من الطرق والمحاور بحدائق أكتوبر، ووجه باستمرار اعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والانتهاء من مشروعات الطرق الجارية على أعلى مستوى وفقا للمعايير الموضوعة.

وفى ذات اليوم وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بكافة مشروعات وملفات عمل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار توجه الدولة في هذا الشأن، قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير – المشرف على القطاع وبرئاسة المهندس مصطفي النجار، رئيس قطاع الإسكان والمهندسة رانيا محمد منير، رئيس الإدارة المركزية للإسكان بالقطاع، وبعض قيادات قطاع الإسكان والمرافق بزيارة محافظة البحر الأحمر لمتابعة سير العمل بالمشروعات.

تأتي الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التابعة لجهات الدولة المختلفة.

وفى يوم 2/11/2025عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعاً موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور مسئولي وزارة الإسكان وقيادات الهيئة، ورؤساء وممثلي المصانع والشركات المنفذة للمشروعات.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الامكانيات لإتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في توقيتاتها تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب تكثيف الجهود من الشركات المنفذة، وإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة الأعمال، وكذا المرور الدوري على المشروعات والتنسيق الدائم بين مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك لتحقيق دفعة على الأرض، والإلتزام بالمواعيد المقررة للمشروعات.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات بالمبادرة ودفع الأعمال للانتهاء منها وفقا للمخططات المستهدفة.

من جانبه، ثمَّن اللواء مختار عبد اللطيف، التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع، مؤكداً أن هناك مشروعات مشتركة يجب تحقيق المستهدف منها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى نفس اليوم وفى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تهدف إلى توفير سكن ملائم لكل المصريين يواكب تطلعات مختلف فئات المجتمع تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملية تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط" بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بمدينة حدائق العاصمة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يضم ٣٠٧ عمارات بإجمالي عدد ٧٣٦٨ وحدة سكنية، لافتاً إلى أنه جارٍ تسليم المرحلة الأولى من المشروع بعدد ٢٥ عمارة سكنية وهي العمارات من 1 : 12 ومن 99 : 111 والتي تضم ٦٠٠ وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ مترًا مربعًا.

وفى ذات اليوم أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (4) قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تحت ولاية جهازي تنمية (مدينة الفيوم الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي) وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وفى نفس اليوم التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي تحالف شركة المقاولون العرب مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU

وفي متسهل اللقاء، أبدى مسئولو التحالف الاهتمام الكبير بالاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر من خلال التعاون مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما قدَّم مسئولو التحالف عرضا توضيحياً للتكنولوجيات الجديدة والنماذج والتصميمات المختلفة المستخدمة بالمحطات والمميزات الفنية المقدمة من التحالف.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع مسئولي التحالف فرص الاستثمار المتاحة من خلال الجهات التابعة للوزارة في ظل حرص الدولة المصرية على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بمجالات تحلية مياه البحر، مشيراً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتي عام ٢٠٥٠.

وفى يوم 1/11/2025 شارك وفد من وزارة الإسكان ممثل فى الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والدكتور أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى جانب ممثلي وزارة الإسكان وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، في فعاليات قمة الضيافة العالمية (FHS 2025)، التي عُقدت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025.

وتُعد القمة من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الفندقة والضيافة والاستثمار السياحي، حيث تجمع نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء والمطورين من مختلف دول العالم لبحث مستقبل صناعة الفندقة والضيافة وأساليب تطويرها .

وعلى هامش المؤتمر تم انعقاد عده لقاءات مع المستثمرين والمشغلين الدوليين، وعرض فرص الاستثمار بمناطق ( العلمين الجديدة -أسوان الجديدة -وسط القاهرة -العاصمة الإدارية الجديدة ) كم اكد الدكتور عبد الخالق الى اهميه مشاركه كبرى المؤسسات المهتمه بمجال الفندقه والتطوير العقاري في المشاريع التنمويه التي تم الاشاره اليها في تلك اللقاء، كما اشاره الى ان الدوله المصريه تتبنى نهج جديد للتنمية وترحب بكافه المطورين من كافه البلدان والجنسيات.https://youtu.be/gzwcqFXJiWs