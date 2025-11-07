أخبار التوك شو | الإسكان: جدول زمني محدد لإنشاء المرافق بمشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.. ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الإسكان: جدول زمني محدد لإنشاء المرافق بمشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر

زف اللواء مهندس وليد البارودي ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان ، خبر سار لحاجزى مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ، والسادس من أكتوبر.

هشام فريد: مصر أصبح لها مكانة واضحة على الخريطة الدولية لا ينكرها إلا جاحد

قال الدكتور هشام فريد، الأمين العام للجاليات المصرية في أوروبا، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد سبقًا تاريخيًا، ويُعتبر الحدث الأهم في القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن الإعلام الأوروبي وصف المتحف بأنه "الهرم الرابع لمصر"، واعتبره الأول عالميًا متفوقًا على متحف اللوفر الفرنسي.

ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

طالب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حركة حماس الوفاء بوعدها ونزع السلاح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

سميرة أحمد: أمي دعتلي زمان وقالتلي هتبقي نجمة .. ومشواري الفني أحلى حاجة حصلت

حلت الفنانة سميرة احمد ضيفة على الإعلامي محمود سعد في حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار ".

ياسمين عز للسيدات: قومي حنطي جوزك يا مدام

أثارت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الأخير الذي جاء بطابع ساخر وغير معتاد.

كبير الآثاريين: نتمنى العام القادم افتتاح المتحف الآتوني في المنيا.. فيديو

قال مجدي شاكر، كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة مسئولة عن حماية وترميم الآثار ومن هذا ما استولي عليها بطرق غير مشروعة وضرورة استردادها.

فتوى بتحريم لعبة الشطرنج وعالم أزهري يحسم الجدل.. فيديو

علق الدكتور عبد العزير النجار، من علماء الأزهر الشريف، على فتوى صادرة عن الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والذي أفتى فيها بتحريم لعبة الشطرنج.

المنظمات الأهلية الفلسطينية: المساعدات التي تدخل غزة لا توازي حجم مأساة المواطنين

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنّ ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات لا يتجاوز ما بين 20 و30% من الاحتياجات الفعلية للمواطنين، موضحًا أن استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع دخول المساعدات الإنسانية يفاقمان الأزمة المعيشية في القطاع بشكل خطير.

مفوضية الأمم المتحدة: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان

قال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المفوضية تتابع بقلق التصريحات التي تم تداولها بشأن قانون «إعدام الأسرى» الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي.

هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أنه سيكون هناك اجتماع للمجلس الوزاري المصغر لبحث احتمال التصعيد مع لبنان، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.