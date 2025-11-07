قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تحيي ذكرى نجيب محفوظ في فعاليات معرض الكتاب 2026

الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ
الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ
حسام الفقي

تعرب جامعة القاهرة عن بالغ فخرها واعتزازها باختيار الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ شخصية العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك بمناسبة عشرين عاما على رحيله، مؤكدة أن هذا التكريم المستحق يأتي تقديرًا لمسيرة أحد أبرز رموز الأدب والفكر والإبداع في مصر والعالم، وأحد أبناء جامعة القاهرة المخلصين الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخها الثقافي والإنساني.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، أن الأديب العالمي نجيب محفوظ سيبقى نموذجًا ملهمًا لخريجي جامعة القاهرة في الجمع بين الفكر والإبداع والروح الوطنية، حيث شكّل إنتاجه الأدبي انعكاسًا عميقًا للهوية المصرية، وقدم من خلال رواياته رؤية إنسانية خالدة جعلته أول أديب عربي يفوز بجائزة نوبل في الأدب، ليُرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تفخر بأن تكون مهدًا لرحلة نجيب محفوظ العلمية والفكرية، حيث تخرج في كلية الآداب – قسم الفلسفة عام 1934، ومنها انطلق إلى عالم الفكر والإبداع الذي صنع منه أحد أعظم روائيي القرن العشرين، مؤكدًا أن اختياره شخصية العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هو تكريم لقيم التنوير التي تجسدها جامعة القاهرة منذ تأسيسها وحتى اليوم.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الجامعة كانت سبّاقة في تخليد اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ من خلال إطلاق جائزة "نجيب محفوظ للإبداع الأدبي" ضمن مبادراتها الثقافية لدعم الإبداع والتميز الفكري، وهي الجائزة التي تأتي امتدادًا لدور الجامعة في رعاية المواهب وتقدير رموز الفكر المصري.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه مؤكدًا أن جامعة القاهرة ستشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والفكرية التي تُحيي ذكرى الأديب العالمي الكبير، وتتضمن ندوات ولقاءات تستعرض مسيرته الأدبية وفلسفته الإنسانية، وتُبرز إسهاماته في تطوير الوعي الثقافي والمجتمعي، لافتًا إلى أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار دورها التاريخي في رعاية الفكر والإبداع وترسيخ قيم التنوير التي حمل رايتها نجيب محفوظ طيلة حياته.

جامعة القاهرة الأديب العالمي الكبير نجيب نجيب محفوظ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 معرض القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

مسلسل ورد وشوكولاتة

زينة عروسة لشخصين بنفس الوقت في مسلسل ورد وشوكولاته

محمد رمضان

في جنازة والده.. سر ظهور محمد رمضان بلوك جديد

الكاتب محمد سلماوي

توقيع أعمال محمد سلماوي بجناح هيئة الكتاب في معرض الشارقة الدولي

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد