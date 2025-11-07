جامعة القاهرة تحيي ذكرى نجيب محفوظ في فعاليات معرض الكتاب 2026

تعرب جامعة القاهرة عن بالغ فخرها واعتزازها باختيار الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ شخصية العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك بمناسبة عشرين عاما على رحيله، مؤكدة أن هذا التكريم المستحق يأتي تقديرًا لمسيرة أحد أبرز رموز الأدب والفكر والإبداع في مصر والعالم، وأحد أبناء جامعة القاهرة المخلصين الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخها الثقافي والإنساني.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، أن الأديب العالمي نجيب محفوظ سيبقى نموذجًا ملهمًا لخريجي جامعة القاهرة في الجمع بين الفكر والإبداع والروح الوطنية، حيث شكّل إنتاجه الأدبي انعكاسًا عميقًا للهوية المصرية، وقدم من خلال رواياته رؤية إنسانية خالدة جعلته أول أديب عربي يفوز بجائزة نوبل في الأدب، ليُرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تفخر بأن تكون مهدًا لرحلة نجيب محفوظ العلمية والفكرية، حيث تخرج في كلية الآداب – قسم الفلسفة عام 1934، ومنها انطلق إلى عالم الفكر والإبداع الذي صنع منه أحد أعظم روائيي القرن العشرين، مؤكدًا أن اختياره شخصية العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هو تكريم لقيم التنوير التي تجسدها جامعة القاهرة منذ تأسيسها وحتى اليوم.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الجامعة كانت سبّاقة في تخليد اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ من خلال إطلاق جائزة "نجيب محفوظ للإبداع الأدبي" ضمن مبادراتها الثقافية لدعم الإبداع والتميز الفكري، وهي الجائزة التي تأتي امتدادًا لدور الجامعة في رعاية المواهب وتقدير رموز الفكر المصري.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه مؤكدًا أن جامعة القاهرة ستشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والفكرية التي تُحيي ذكرى الأديب العالمي الكبير، وتتضمن ندوات ولقاءات تستعرض مسيرته الأدبية وفلسفته الإنسانية، وتُبرز إسهاماته في تطوير الوعي الثقافي والمجتمعي، لافتًا إلى أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار دورها التاريخي في رعاية الفكر والإبداع وترسيخ قيم التنوير التي حمل رايتها نجيب محفوظ طيلة حياته.