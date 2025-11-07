قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح
أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
دبلوماسي روسي سابق: سقوط بوكروفسك وكوبيانسك قد يغير موازين الحرب في أوكرانيا

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسبكين، إن إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أفادت بأن أوكرانيا قد تواجه أكبر خسارة لها منذ أشهر في الحرب مع روسيا إذا سقطت مدينة بوكروفسك الشرقية، مع وجود مخاوف أيضًا بشأن مدينة كوبيانسك.

وأوضح زاسبكين، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أهمية بوكروفسك وكوبيانسك تكمن في كونهما نقاطًا استراتيجية رئيسية تُستخدم لنقل الأسلحة والمعدات والمواد المختلفة للجيش الأوكراني، مضيفًا أن تحرير هاتين المدينتين سيفتح المجال أمام الجيش الروسي للتقدم في عدة اتجاهات، مما يعزز التفاؤل بالنجاح العسكري في تلك المناطق.

وحول فكرة إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، والتي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال زاسبكين إن هذه الخطوة لا تزعج روسيا بشكل كبير، بل تعتبر رمزية أكثر من كونها تهديدًا حقيقيًا، إذ توجد أسلحة أخرى وطائرات مسيرة ذات أهمية أكبر.

وأضاف أن الهدف من توماهوك هو الوصول إلى العمق الروسي، لكن حجم المتفجرات فيها صغير نسبيًا، لذلك فإن الخبراء العسكريين يعتبرون أهميتها سياسية وإعلامية أكثر منها عسكرية.

أفضل تمرينات للسيطرة على السكر والوقاية منه

