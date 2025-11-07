دبلوماسي روسي سابق: سقوط بوكروفسك وكوبيانسك قد يغير موازين الحرب في أوكرانيا

قال الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسبكين، إن إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أفادت بأن أوكرانيا قد تواجه أكبر خسارة لها منذ أشهر في الحرب مع روسيا إذا سقطت مدينة بوكروفسك الشرقية، مع وجود مخاوف أيضًا بشأن مدينة كوبيانسك.

وأوضح زاسبكين، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أهمية بوكروفسك وكوبيانسك تكمن في كونهما نقاطًا استراتيجية رئيسية تُستخدم لنقل الأسلحة والمعدات والمواد المختلفة للجيش الأوكراني، مضيفًا أن تحرير هاتين المدينتين سيفتح المجال أمام الجيش الروسي للتقدم في عدة اتجاهات، مما يعزز التفاؤل بالنجاح العسكري في تلك المناطق.

وحول فكرة إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، والتي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال زاسبكين إن هذه الخطوة لا تزعج روسيا بشكل كبير، بل تعتبر رمزية أكثر من كونها تهديدًا حقيقيًا، إذ توجد أسلحة أخرى وطائرات مسيرة ذات أهمية أكبر.

وأضاف أن الهدف من توماهوك هو الوصول إلى العمق الروسي، لكن حجم المتفجرات فيها صغير نسبيًا، لذلك فإن الخبراء العسكريين يعتبرون أهميتها سياسية وإعلامية أكثر منها عسكرية.