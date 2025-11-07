قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيران تلتهم ميكروباص أعلى الطريق الدائري .. صور
كولومبيا تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حمدي الوزير عن مشهده الشهير في قبضة الهلالي: اتاخد إنه تحرش
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بندراي: استعدادات مصرية كاملة لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بالخارج

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد المستشار أحمد بندراي المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع الجهات الحكومية تعمل بتنسيق كامل مع وزارة الخارجية لضمان تمكين كل مصري بالخارج من ممارسة حقوقه السياسية بسهولة ويسر، من خلال التصويت داخل السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول.

 وأوضح مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" أن هناك استعدادات مكثفة منذ فترة طويلة لضمان اطلاع المواطنين على المعلومات أولًا بأول، وتقديم تجربة سلسة وآمنة خلال العملية الانتخابية القادمة.

تنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات

أوضح بندراي أن التنسيق يشمل جميع مؤسسات الدولة، والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وذلك لضمان توافر المعلومات اللازمة لجميع المواطنين، وتمكينهم من الاطلاع على قاعدة بيانات الناخبين لتفادي أي أخطاء أثناء الإدلاء بأصواتهم داخل المقرات الرسمية.

متابعة دقيقة وتجهيز المقرات

أشار المستشار إلى أنه سيتم فتح كافة المقرات المخصصة للتصويت في الوقت المحدد، مع استمرار الاتصال والتنسيق مع السفارات لضمان سير العملية بسلاسة، مشددًا على أن جميع التجهيزات تهدف إلى تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية دون أي عوائق.

إشراف ومتابعة مستقلة

أكد بندراي أن هناك متابعة دقيقة من مرشحين مصريين موجودين في الخارج، بهدف الإشراف على سير العملية الانتخابية داخل السفارات والقنصليات ونقل صورة دقيقة عن فعالياتها، مع التأكيد على أنهم لا يحق لهم توجيه الناخبين أو التأثير على اختياراتهم، وإنما مجرد رصد العملية والإشراف على سلامتها.

التقييم الإيجابي للعملية

وشدد المستشار أحمد بندراي على أن كل الرصد المبدئي للعملية حتى الآن إيجابي، وأن جميع التجهيزات والخطوات تسير وفق الخطة الموضوعة، مما يعكس استعداد الدولة الكامل لضمان مشاركة ديمقراطية كاملة وآمنة للمصريين في الخارج من خلال التصويت داخل السفارات والقنصليات المصرية.

المستشار أحمد بندراي وزارة الخارجية المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

البرلمان الدنماركي

مسئول بالبرلمان الدنماركي: بلادنا تثمن دور مصر المحوري في غزة

جانب من الحلقة

محمد موسى: مصر تقود موقفا عربيا شريفا لحماية وحدة ليبيا .. واجتماع الجزائر رسالة

حمدي الوزير

حمدي الوزير: عملت 13 فيلما عن التحــ.رش بسبب سيستم الإنتاج

بالصور

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

طريقة تحضير كيكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون

كيف تختارين السيروم المثالي لبشرتك مع تغير الفصول لتتألقي في كل موسم؟

أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد