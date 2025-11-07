بندراي: استعدادات مصرية كاملة لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بالخارج

أكد المستشار أحمد بندراي المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع الجهات الحكومية تعمل بتنسيق كامل مع وزارة الخارجية لضمان تمكين كل مصري بالخارج من ممارسة حقوقه السياسية بسهولة ويسر، من خلال التصويت داخل السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول.

وأوضح مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" أن هناك استعدادات مكثفة منذ فترة طويلة لضمان اطلاع المواطنين على المعلومات أولًا بأول، وتقديم تجربة سلسة وآمنة خلال العملية الانتخابية القادمة.

تنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات

أوضح بندراي أن التنسيق يشمل جميع مؤسسات الدولة، والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وذلك لضمان توافر المعلومات اللازمة لجميع المواطنين، وتمكينهم من الاطلاع على قاعدة بيانات الناخبين لتفادي أي أخطاء أثناء الإدلاء بأصواتهم داخل المقرات الرسمية.

متابعة دقيقة وتجهيز المقرات

أشار المستشار إلى أنه سيتم فتح كافة المقرات المخصصة للتصويت في الوقت المحدد، مع استمرار الاتصال والتنسيق مع السفارات لضمان سير العملية بسلاسة، مشددًا على أن جميع التجهيزات تهدف إلى تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية دون أي عوائق.

إشراف ومتابعة مستقلة

أكد بندراي أن هناك متابعة دقيقة من مرشحين مصريين موجودين في الخارج، بهدف الإشراف على سير العملية الانتخابية داخل السفارات والقنصليات ونقل صورة دقيقة عن فعالياتها، مع التأكيد على أنهم لا يحق لهم توجيه الناخبين أو التأثير على اختياراتهم، وإنما مجرد رصد العملية والإشراف على سلامتها.

التقييم الإيجابي للعملية

وشدد المستشار أحمد بندراي على أن كل الرصد المبدئي للعملية حتى الآن إيجابي، وأن جميع التجهيزات والخطوات تسير وفق الخطة الموضوعة، مما يعكس استعداد الدولة الكامل لضمان مشاركة ديمقراطية كاملة وآمنة للمصريين في الخارج من خلال التصويت داخل السفارات والقنصليات المصرية.