تصادم 3 سيارات.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق 45 الدولي تجاه الإسكندرية في الكوبري الثالث على الدولي.

وتم الدفع ب٦ سيارات إسعاف لنقل المصابين الي المستشفي والمتوفيين الي المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم ووجود متوفين ومصابين في موقع الحادث.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بـ 6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ وفرضت كردونًا أمنيًا حول المكان لحماية المارة ومنع اصطدام سيارات أخرى ولتيسير حركة المرور، حيث تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل المصابين للمستشفى، ونقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.