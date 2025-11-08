قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
4 قنوات مجانيه لاذاعة نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك
أوروبا تدرس تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط أمريكية
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 8-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن فريك بالسمك .. جديد وغير تقليدي

طاجن فريك بالسمك
طاجن فريك بالسمك
هاجر هانئ

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن فريك بالسمك، فهو من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير طاجن فريك بالسمك

● فريك منقوع

● عصير طماطم

● مرقة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● سمك فيليه

● سمنة

طريقة تحضير طاجن فريك بالسمك


يشوح البصل والثوم في السمنة
تضاف المرقة والملح والفلفل وعصير الطماطم وتترك حتى الغليان
يضاف الفريك ويترك حتى الغليان
ثم يوضع الفريك في بايركس
يضاف السمك على الوجه
ويدخل الفرن حتى تمام الطهي
ويقدم ساخنا

طاجن فريك بالسمك مقادير طاجن فريك بالسمك طريقة تحضير طاجن فريك بالسمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

ترشيحاتنا

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد