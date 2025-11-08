طريقة عمل طاجن فريك بالسمك .. جديد وغير تقليدي

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن فريك بالسمك، فهو من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير طاجن فريك بالسمك

● فريك منقوع

● عصير طماطم

● مرقة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● سمك فيليه

● سمنة

طريقة تحضير طاجن فريك بالسمك



يشوح البصل والثوم في السمنة

تضاف المرقة والملح والفلفل وعصير الطماطم وتترك حتى الغليان

يضاف الفريك ويترك حتى الغليان

ثم يوضع الفريك في بايركس

يضاف السمك على الوجه

ويدخل الفرن حتى تمام الطهي

ويقدم ساخنا