طريقة عمل مسخن ساندوتش.. جديدة وغير تقليدية

مسخن ساندوتش من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ وأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مسخن ساندوتش.

مقادير مسخن ساندوتش



● بصل شرائح جوليان

● زيت زيتون

● سماق

● دبس رمان

● خبز تورتيلا

● صدور دجاج مسلوقة

للتقديم:

● بطاطس محمرة

● ثومية صوص





طريقة تحضير مسخن ساندوتش



في وعاء يشوح البصل مع زيت الزيتون ثم تضاف الدجاج المسلوقة

و تتبل بالملح و الفلفل الأسود والسماق و مكعبات مرقة الدجاج ثم يضاف دبس الرمان

و تحشي في الخبز التورتيلا وتدخل فرن ساخن

و تقدم ساخنة