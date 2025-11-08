أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 8-11-2025

يقدم موقع صدى البلد أسعار الدواجن اليوم السبت 8-11-2025

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 95 و 96 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 105 و106 جنيهات للكيلو.

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119-120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بــ 129-130 جنيهًا.

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 61-60 جنيهًا، لتباع في الأسواق 71-70جنيهًا.

سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و170 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 160 و180 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و25.5 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 9 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: 7 جنيهات.

كتكوت روزي بيور 8 جنيهات.

بط مسكوفي 30 جنيهاً.

بط فرنساوي بيور 11 جنيهاً.