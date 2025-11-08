قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
أسرة الراحل احمد عبدالله تعلن عن تفاصيل عزائه
خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية
مسيرة باللوادر لمرشح في انتخابات مجلس النواب مع أنصاره بالمنوفية| صور
جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء
كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية
حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية
«توروب»: جاهزون لمباراة الزمالك.. وننتظر دعم الجماهير
المصريون في قطر يواصلون التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 8-11-2025

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد أسعار الدواجن اليوم السبت 8-11-2025

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 95 و 96 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 105 و106 جنيهات للكيلو.

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119-120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بــ 129-130 جنيهًا.

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 61-60 جنيهًا، لتباع في الأسواق 71-70جنيهًا.

سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و170 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 160 و180 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و25.5 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 9 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: 7 جنيهات.

كتكوت روزي بيور 8 جنيهات.

بط مسكوفي 30 جنيهاً.

بط فرنساوي بيور  11 جنيهاً.

الكتاكيت البيض الفراخ البلدي البورصة الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

أحمد عبد الرؤوف

مدرب الزمالك: ناصر ماهر من أهم اللاعبين في الكرة المصرية حاليًا

حسام عبدالمجيد

الغندور: حسام عبد المجيد مازال مرتبطًا بعقد مع الزمالك لعام ونصف.. والنادي لا يقف على لاعب

ياسر ادريس

للمرة الثانية.. ياسر إدريس يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للجان الأولمبية العربية

بالصور

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

فيديو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد