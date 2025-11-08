قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنيسي: أحمد عبدالرؤوف لو فاز بالسوبر المصري هايكمل مع الزمالك
فاطمة غانم تضمن أول ميدالية لمصر في ألعاب التضامن الإسلامي
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تطلق أسبوعا ثقافيا في 27 مسجدا لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تبدأ وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات الأسبوع الثقافي في جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية داخل سبعة وعشرين مسجدا، خلال الفترة من الأحد 9 نوفمبر حتى الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، عقب صلاة العشاء، ضمن خططها الدعوية والعلمية الرامية إلى نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الديني الصحيح.

ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة، بهدف تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وترسيخ الخطاب الديني المتزن الذي يجمع بين العقل والإيمان، ويسهم في تنمية قيم الانتماء الوطني والانضباط والمسؤولية المجتمعية.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الفعاليات إلى مواجهة الفكر المتطرف، والتصدي لمظاهر الانحراف السلوكي والفكري، إلى جانب مواجهة مظاهر التراجع الأخلاقي والقيمي التي تمثل شكلا من أشكال التطرف اللاديني، مع العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية على أسس دينية وأخلاقية وحضارية.

ويشارك في الأسبوع الثقافي مجموعة من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف والواعظات، الذين يقدمون ندوات فكرية ومحاضرات حوارية تتناول قضايا التجديد وبناء الوعي والفكر المستنير، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع.



 

وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي صحح مفاهيمك الخطاب الديني

