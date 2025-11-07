وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ كفر الشيخ يناقشون ملفات خدمية وتعزيز الوعي الديني | صور

ناقش الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات المتعلقة بالتنمية والخدمات وعمارة بيوت الله وتجديد الخطاب الديني وتعزيز جهود التوعية وتصحيح المفاهيم الدينية والمجتمعية.

جاء ذلك في ضوء الاحتفال بالذكرى الـ69 للعيد القومي للمحافظة ومولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وذلك بحضور الدكتور سلامة داوّد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، والشخصيات العامة.

شهد الحضور عرضًا تسجيليًا حول إنجازات الدولة على أرض محافظة كفرالشيخ، وآخر عن تطوير وإنشاء المساجد ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، وما تحقق من مشروعات تنموية وخدمية في قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والبنية التحتية، فضلًا عن جهود تطوير بيوت الله بما يليق بمكانتها الدينية والتاريخية.

قدّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التهنئة لمحافظة كفرالشيخ بمناسبة العيد القومي والمولد الإبراهيمي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المحافظة في دعم بيوت الله وتجديدها، مؤكدًا أن مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي يُعد من أكبر وأهم المساجد التاريخية في مصر لما يمثله من قيمة دينية وروحية عظيمة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الجارية به تأتي ضمن خطة الدولة لإحياء التراث الديني والعناية بالمزارات الدينية وتوفير بيئة روحانية متكاملة للمصلين والزائرين.

كما أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن تقديره الكبير لمحافظة كفرالشيخ وقيادتها التنفيذية، مقدمًا التهنئة لمحافظ كفرالشيخ وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي والمولد الإبراهيمي، مشيرًا إلى أن كفر الشيخ من المحافظات النموذجية التي شهدت طفرة واضحة في الخدمات العامة والمشروعات القومية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجهود التي تُبذل فيها تعكس روح العمل المخلص والانتماء للوطن.

في كلمته، رحب محافظ كفر الشيخ بوزير الأوقاف وفضيلة المفتي ورئيس جامعة الأزهر، معربًا عن سعادته البالغة بوجودهم على أرض المحافظة في هذا اليوم المبارك الذي يجمع بين الاحتفال بالعيد القومي والمولد الإبراهيمي، مؤكدًا أن كفرالشيخ تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على دعم مشروعات عمارة المساجد وتطوير الخدمات وتحقيق التكامل بين التنمية المادية والدينية لخدمة أهالي المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في التعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وجامعة الأزهر لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة التطرف بالفكر والعلم والعمل، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بما تشهده المحافظة من تطور كبير في عهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، مشيرًا إلى ما تحقق من تطوير لمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي والميدان الإبراهيمي والمشروعات الخدمية المختلفة.

وأكد أن كفر الشيخ تشهد نهضة حقيقية في مجالات التعليم والبنية التحتية والخدمات، وموجهًا التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ ومولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

واختتم اللقاء بتأكيد الحاضرين على استمرار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة الدينية والتنفيذية والتعليمية لنشر قيم التسامح والرحمة والانتماء، وترسيخ مفهوم الدين الداعي إلى البناء والعلم والعمل، بما يعزز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.