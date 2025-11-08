افتتاح قسم حجز إلزامي جديد لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم  1  وحتى 7 نوفمبر  2025

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات ختام معسكر " قوتنا فى شبابنا " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،لبناء قدرات 1200 متطوع جديد لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية ،من إجمالي عدد 3500 شاب وفتاة تقدموا للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق وذلك بحضور ‏الدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية نيابة عن الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية ، والدكتور أحمد عبد الحكيم نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لخدمة وتنمية البيئة والقيادات التنفيذية بالصندوق ووزارة الشباب والرياضة ومدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

وتفقد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان ورش تدريب الشباب والفتيات والتي تهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات بالإضافة إلى المعلومات المعرفية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات الاصطناعية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة.

وافتتح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان قسم حجز إلزامي جديد لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الاسكندرية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية مجانا لأى مريض إدمان يتقدم للعلاج طواعية من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان"16023" بالإضافة الى توفير خدمات علاج الإدمان  للسيدات و"التشخيص المزدوج" ،فضلا عن توفير عيادات للمراهقين بالمستشفى. 

 وتفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة الدكتور أيمن عباس قسم الحجز الإلزامي والاطمئنان على توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة وفقا للمعايير الدولية .

وشارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر العلمي السنوي الرابع لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية واستعرض "عثمان" التدخلات التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات، في ظل تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها محليا  ،حيث يمثل الصندوق بجمهورية مصر العربية الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية من خلال تنفيذ محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة .

 كما تم تنفيذ 230  نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع  منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات  ،كما تم عرض مسرحية 7 راكب لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة على هامش فاعليات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات ، أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2684 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 6115 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة.

