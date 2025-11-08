قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

إعفاءات قانونية للمسنين.. اعرف التفاصيل

عبد الرحمن سرحان

يعرف قانون رعاية المسنين المسن بأنه كل من تجاوز عمره 65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ويعد من «الأولى بالرعاية» إذا لم تتوافر له مصادر كافية للدخل أو الرعاية.

امتيازات قانون رعاية المسنين

يتضمن القانون عددًا من المزايا والخدمات التي تضمن حياة كريمة لكبار السن، أبرزها:

إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

إنشاء صندوق لرعاية المسنين لتقديم الدعم المادي والخدمات المختلفة.

إعفاء جزئي من تكلفة وسائل النقل العام المملوكة للدولة، لتسهيل تنقلهم اليومي.

إدراج حقوق واحتياجات كبار السن في برامج وسياسات مكافحة الفقر الوطنية.

الحصول على مساعدة ضمان شهرية للمسنين غير القادرين على الكسب.

خدمات اجتماعية وصحية متكاملة

كما يتيح القانون خدمات إضافية، تشمل:

توصيل المعاشات إلى منازل كبار السن غير القادرين على الحركة.

توفير الرعاية العلاجية الجديدة وفقًا لقانون التأمين الصحي.

إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسنين.

تشجيع إنشاء دور رعاية وأندية نهارية لكبار السن لتوفير بيئة اجتماعية مناسبة.

إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، والمراكز الثقافية، والمسارح، والمتاحف، والمواقع الأثرية.

ويترقب الشارع المصري صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين لتفعيل هذه الامتيازات فعليًا، وضمان احترام كبار السن في المواصلات العامة وسائر الخدمات، بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع.

