زاهي حواس يقدم "أعظم كتاب عن الآثار المصرية" للشيخ سلطان القاسمي

التقى عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، بـ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك خلال افتتاحه ​فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

زاهي حواس

​وشهد اللقاء، الذي يأتي احتفالًا بالثقافة والمعرفة، تقدم الدكتور زاهي حواس، هدية استثنائية لحاكم الشارقة، وهي "أعظم كتاب كُتب عن الآثار المصرية"، الذي أطلق عليه الدكتور حواس لقب "زعامة العلماء رقم واحد".

ويعتبر ​الكتاب المقدم "أعظم كتاب كُتب عن الآثار المصرية"، ويزن 18 كيلوغرامًا.

واستمع الشيخ الدكتور سلطان القاسمي إلى شرح مفصل من الدكتور زاهي حواس حول محتوى الكتاب وأهميته والجهد المبذول في إعداده.

​حضر مراسم تقديم الكتاب المصور الإيطالي الشهير، ساندروا فانيتي، الذي شارك في إنجاز هذا العمل الفني والعلمي الضخم.

​يُعد هذا اللقاء وتبادل الكتب القيمة تأكيدًا على الروابط الثقافية والعلمية بين الحضارة المصرية العريقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإبرازًا لدور معرض الشارقة الدولي للكتاب كمنصة عالمية للعلماء والمثقفين.