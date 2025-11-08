مصر العربي الاشتراكي: الدفاع عن حضارتنا مسئولية وطنية

أعلن حزب مصر العربي الاشتراكي، برئاسة إبراهيم الديب، عن مخاطبته السفارات الشقيقة والصديقة، مطالبًا بالالتزام الكامل بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لإعادة الآثار المصرية المنهوبة والموجودة بالخارج إلى موطنها الطبيعي.

وأكد الحزب أن هذه الآثار ليست مجرد مقتنيات تاريخية، بل جزء من السيادة الوطنية، وحق أصيل للشعب المصري لا يقبل التفريط أو المساومة، مشددًا على ضرورة دعم الجهود الدبلوماسية والقانونية لاسترداد كل قطعة أثرية خرجت بطرق غير مشروعة.

وأوضح رئيس مصر العربي الاشتراكي أن الخطوة تأتي بتنسيق كامل مع وزارة الخارجية المصرية ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، في إطار توحيد الجهود الوطنية لاستعادة الحقوق التاريخية لمصر.

وقال: «لسنا فقط نستعيد آثارًا، نحن نستعيد كرامة تاريخ، وهوية أمة، وحق شعب كتب ميلاد الحضارة، فالحضارة المصرية ليست سلعة تُعرض في المزادات، بل ميراث إنساني مصدره مصر ومصيره مصر».

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن معركة استعادة الآثار هي معركة وعي وكرامة وطنية، تُعبر عن إرادة شعب لا ينسى تاريخه، ولا يفرط في تراثه، ولا يقبل أن تُسرق ذاكرته الحضارية تحت أي ذريعة.