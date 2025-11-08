معاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بسرقة المارة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بسرقة المارة في الشرابية تحت تهديد السلاح .

وكشفت أن المتهم سرق المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه حال تواجد الأخير بالطريق العام، حيث توجه المتهم نحوه مشهرا صوبه سلاحا أبيض، مهددا إياه بإلحاق الأذى به إن لم يرضخ له قاصدا بتلك الوسيلة القسرية بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، كما أن المتهم تمكن بتلك الوسيلة القسرية في بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته، وتمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية التي تخصه، وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض مطواة دون أن يكون لحمله أو إحرازه أو حيازته مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن المتهم قد انحرف عن جادة الصواب وسلك مسلكا إجراميا وهو في مقتبل العمر، فأوعز له شيطانه أن يكتسب المال بطرق غير مشروعة فخطط أن يقوم بسرقة المارة بالطريق العام، وحال مشاهدته للمجنى عليه بمفرده بالشارع بدائرة القسم ساعيا في طريقه، أوقفه ثم أشهر في وجهه سلاحا أبيضا مهددا إياه.