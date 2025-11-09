قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

3 أسباب تدفعك لإضافة الشبت إلى سلطاتك يوميًا

حياة عبد العزيز

عندما يتعلق الأمر بالتغذية الصحية، تُعرف السلطات بأنها الوجبة المثالية لكل من يبحث عن النضارة والتغذية والتوازن ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة بسيطة لجعل سلطتك اليومية أكثر فائدة؟.

 حسب موقع only my health يأتي دور عشبة عطرية بأوراقها ونكهتها اللاذعة الخفيفة، والتي يمكنها أن تُغير طبقك تمامًا، فبالإضافة إلى مذاقه المنعش، يُشير الخبراء إلى أن الشبت غني بالعناصر الغذائية والمركبات التي تدعم الصحة العامة بطرق مدهشة.

فوائد إضافة الشبت إلى السلطات

فيما يلي سبعة أسباب تجعل الشبت يستحق مكانًا على طبق السلطة الخاص بك:

1. يعزز الهضم

لطالما اعتُبر الشبت مفيدًا جدًا للهضم, ووفقًا للدكتور أنشو تشاتورفيدي، رئيس قسم التغذية، مستشفيات سي كي بيرلا، جايبور"الزيوت العطرية الموجودة في الشبت تحفز العصارات الهضمية والإنزيمات، وبالتالي تساعد على الهضم وتقلل من أعراض مثل الانتفاخ والغازات."خصائص طاردة للريحهذه العشبة مثالية لمن يعانون من عسر الهضم بعد الوجبات.

 2. غني بمضادات الأكسدة 

قد تكون سلطتك مليئة بالخضراوات الملونة، لكن الشبت الطازج غنيٌّ أيضًا بمضادات الأكسدة. تحتوي هذه العشبة على مركبات قوية مثل الفلافونويدات والتربينويدات والتانينات، التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

مع مرور الوقت، قد يُسهم ذلك في تحسين صحة الجلد، وتقليل الالتهابات، وتحسين المناعة بشكل عام، وأضاف الدكتور تشاتورفيدي: "إن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة بانتظام، مثل الشبت، يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري".

3. يدعم صحة العظام

الشبت هو أيضا مصدر جيد للكالسيوم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قوة العظام وكثافتها، بالنسبة لمن لا يتناولون كميات كافية من منتجات الألبان أو لديهم كمية محدودة من الكالسيوم في نظامهم الغذائي، فإن إضافة الشبت إلى سلطاتكم اليومية يمكن أن يوفر دفعة صغيرة ولكنها فعّالة.

 بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشبت علىالمغنيسيوم والفوسفور، والتي تعمل معًا جنبًا إلى جنب للحفاظ على صحة العظام ومنع خطر الإصابة بهشاشة العظام.

