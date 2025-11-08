القومي للمرأة يعلن أسماء المشروعات الفائزة في برنامج الحاضنة الابتكارية

أعلن المجلس القومي للمرأة أسماء المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية من برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية للقضاء على ختان الإناث، الذي نُفذ بمحافظة الأقصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وفاز في البرنامج خمسة مشروعات للحصول على منح لتمويل النماذج الأولية لأفكارهم، وجاءت النتائج بفوز مشروعات "الندى – فيد واستفيد" و"ريحان" و"الكرم كلين" و"لينوس" و"أرز الأمان".

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تمكين الشباب وتشجيع الابتكار الاجتماعي كأداة فعّالة في مناهضة الممارسات الضارة التي تؤثر على المرأة والفتاة، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى دمج مفاهيم التوعية المجتمعية بالقضاء على ختان الإناث داخل نماذج مشروعات ريادية مبتكرة، بما يعزز الدور الفعّال للشباب في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.