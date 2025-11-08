قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
أسرة الراحل احمد عبدالله تعلن عن تفاصيل عزائه
خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية
مسيرة باللوادر لمرشح في انتخابات مجلس النواب مع أنصاره بالمنوفية| صور
جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء
كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية
حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية
«توروب»: جاهزون لمباراة الزمالك.. وننتظر دعم الجماهير
المصريون في قطر يواصلون التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يعلن أسماء المشروعات الفائزة في برنامج الحاضنة الابتكارية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للمرأة أسماء المشروعات الفائزة في المرحلة الثانية من برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية للقضاء على ختان الإناث، الذي نُفذ بمحافظة الأقصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وفاز في البرنامج خمسة مشروعات للحصول على منح لتمويل النماذج الأولية لأفكارهم، وجاءت النتائج بفوز مشروعات "الندى – فيد واستفيد" و"ريحان" و"الكرم كلين" و"لينوس" و"أرز الأمان".

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تمكين الشباب وتشجيع الابتكار الاجتماعي كأداة فعّالة في مناهضة الممارسات الضارة التي تؤثر على المرأة والفتاة، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج  إلى دمج مفاهيم التوعية المجتمعية بالقضاء على ختان الإناث داخل نماذج مشروعات ريادية مبتكرة، بما يعزز الدور الفعّال للشباب في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة ختان الإناث الحاضنة الابتكارية ريادة الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم السبت 8-11-2025

المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

الصناعة تطلق رسمياً فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية من 8-11 نوفمبر الجاري

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يستقر محليًا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية

بالصور

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

فيديو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد