تايوان ترصد 18 طائرة عسكرية و8 سفن صينية في محيط الجزيرة

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن من بينها سفينة رسمية تحركت حول الجزيرة خلال يومي الجمعة والسبت، في أحدث تحرك ضمن سلسلة من الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة قرب تايوان، بحسب ما نقلته صحيفة تايوان نيوز الإلكترونية.

وقالت الوزارة إن 10 من الطائرات الصينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي شمال وغرب وشرق الجزيرة، ما دفع تايبيه إلى إرسال طائرات مقاتلة وسفن بحرية، إضافة إلى نشر أنظمة صواريخ ساحلية لمراقبة التحركات الصينية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات التايوانية تتبعت منذ مطلع الشهر الجاري 84 عملية تحليق للطائرات الصينية و52 تحركاً لسفن حربية، في تصعيد مستمر لأنشطة بكين العسكرية في محيط الجزيرة.

يذكر أن الصين كثفت منذ سبتمبر 2020 ما يعرف بـ"تكتيكات المنطقة الرمادية"، وهي أنشطة عسكرية وضغوط غير مباشرة تهدف لتحقيق مكاسب استراتيجية دون اللجوء إلى مواجهة عسكرية شاملة، وفق تعريف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وتؤكد بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإعادة توحيد الجزيرة مع "الوطن الأم" إذا لزم الأمر.