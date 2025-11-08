محمد رياض يعتذر عن المشاركة فى مسلسل عليا

أعلن الفنان محمد رياض اعتذاره من المشاركة فى مسلسل “عليا” بعد ان كان من المقرر ان يشارك فى بطولته.

وكتب محمد رياض عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، “اعتذرت عن مسلسل عليا واتمني كل التوفيق لأسرة المسلسل”.

محمد رياض فى رمضان ٢٠٢٥

وشارك الفنان محمد رياض فى ماراثون رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل قلع حجر٢ ، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل قلع حجر

ومسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي

مسلسل لن أعيش فى جلباب ابي٢

وكان اعلن الفنان عمر محمد رياض عن مفاجاة لعشاق مسلسل “لن اعيش فى جلباب أبي” وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عمر محمد رياض : قالوا إن الحكاية خلصت بس فى حكايات.. بتختار هي ترجع بنفسها.. لن أعيش فى جلباب أبي 2".

وياتى إعلان تقديم جزء ثان من مسلسل “لن اعيش فى جلباب أبى” بعد عرض المسلسل ما يقرب من 30 عاما.

مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، أحد أهم المسلسلات الاجتماعية في تاريخ الدراما، ليس في حقبة التسعينيات فحسب، بل وعلى مر الزمان، فلا زال الجيل الحالي يستعين بشخصياته، ومشاهده في رسم الكوميكسات على وسائل التواصل الاجتماعي.