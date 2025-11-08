المؤتمر: إقبال المصريين بالخارج في انتخابات النواب نموذج حي للالتزام الوطني والمسؤولية السياسية

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج بـ انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا أن تدفق المواطنين إلى مقار السفارات والقنصليات يعكس وعيهم العميق و إدراكهم الكامل لأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية في كل مكان كما أنها تعكس التزام المصريين بمستقبل وطنهم، ورغبتهم القوية في التأثير بشكل مباشر على اختيار ممثليهم داخل البرلمان، حيث يمثل كل صوت خارج الحدود رسالة واضحة بالانتماء والحرص على المشاركة البناءة في مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأشار فرحات إلى أن التفاعل الكبير للمصريين في الخارج مع الانتخابات البرلمانية يبرز قدرتهم على الجمع بين المسؤولية الوطنية والفهم السياسي المتقدم، من خلال متابعتهم الدقيقة وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم الأمر الذي يظهر مدى إدراكهم لتأثير القرار الفردي على المشهد التشريعي الوطني كما أن هذه المشاركة تمنح العملية الديمقراطية بعدا عالميا، حيث ترسل صورة إيجابية لمصر كشعب واعي ومسؤول، قادر على ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بكفاءة وحرص، حتى بعيدا عن أرض الوطن، وهو ما يعزز مكانة الدولة دوليا ويبرز صوت المواطن المصري كجزء فاعل في صناعة المستقبل.

وأكد فرحات أن مشاركة المصريين بالخارج هي نموذج حي للالتزام الوطني والمسؤولية السياسية، إذ تشجع جميع المواطنين داخل مصر على الانخراط الفاعل في العملية الانتخابية والمساهمة في رسم السياسات العامة و هذه التجربة تؤكد قدرة المصريين على المواءمة بين الانتماء للوطن والفهم الواعي لدورهم في دعم المؤسسات الديمقراطية، وتعكس إدراكهم الكامل بأن كل صوت يمثل جزءًا من المسار التنموي والسياسي لمصر.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن انتخابات مجلس النواب 2025 تعد محطة مهمة لتعزيز الديمقراطية في مصر، وأن مشاركة المصريين في الخارج تثبت روح المواطن المصري الوطني وانخراطه الكامل في صنع المستقبل، مؤكدا أن كل صوت تم الإدلاء به خارج البلاد يحمل رسالة حب وانتماء للوطن ويبرز مصر كمجتمع فاعل، واعي ومسؤول في رسم سياساته ومصيره السياسي، ويعكس التلاحم بين المواطن والدولة، ويعزز الصورة الإيجابية لمصر على الصعيدين الداخلي والدولي.