قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: إقبال المصريين بالخارج في انتخابات النواب نموذج حي للالتزام الوطني والمسؤولية السياسية

رضا فرحات
رضا فرحات

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج بـ انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا أن تدفق المواطنين إلى مقار السفارات والقنصليات يعكس وعيهم العميق و إدراكهم الكامل لأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية في كل مكان كما أنها تعكس التزام المصريين بمستقبل وطنهم، ورغبتهم القوية في التأثير بشكل مباشر على اختيار ممثليهم داخل البرلمان، حيث يمثل كل صوت خارج الحدود رسالة واضحة بالانتماء والحرص على المشاركة البناءة في مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأشار فرحات إلى أن التفاعل الكبير للمصريين في الخارج مع الانتخابات البرلمانية يبرز قدرتهم على الجمع بين المسؤولية الوطنية والفهم السياسي المتقدم، من خلال متابعتهم الدقيقة وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم الأمر الذي يظهر مدى إدراكهم لتأثير القرار الفردي على المشهد التشريعي الوطني كما أن هذه المشاركة تمنح العملية الديمقراطية بعدا عالميا، حيث ترسل صورة إيجابية لمصر كشعب واعي ومسؤول، قادر على ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بكفاءة وحرص، حتى بعيدا عن أرض الوطن، وهو ما يعزز مكانة الدولة دوليا ويبرز صوت المواطن المصري كجزء فاعل في صناعة المستقبل.

وأكد فرحات أن مشاركة المصريين بالخارج هي نموذج حي للالتزام الوطني والمسؤولية السياسية، إذ تشجع جميع المواطنين داخل مصر على الانخراط الفاعل في العملية الانتخابية والمساهمة في رسم السياسات العامة و هذه التجربة تؤكد قدرة المصريين على المواءمة بين الانتماء للوطن والفهم الواعي لدورهم في دعم المؤسسات الديمقراطية، وتعكس إدراكهم الكامل بأن كل صوت يمثل جزءًا من المسار التنموي والسياسي لمصر.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن انتخابات مجلس النواب 2025 تعد محطة مهمة لتعزيز الديمقراطية في مصر، وأن مشاركة المصريين في الخارج تثبت روح المواطن المصري الوطني وانخراطه الكامل في صنع المستقبل، مؤكدا أن كل صوت تم الإدلاء به خارج البلاد يحمل رسالة حب وانتماء للوطن ويبرز مصر كمجتمع فاعل، واعي ومسؤول في رسم سياساته ومصيره السياسي، ويعكس التلاحم بين المواطن والدولة، ويعزز الصورة الإيجابية لمصر على الصعيدين الداخلي والدولي.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 مجلس النواب 2025 رضا فرحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

سرعة التراخيص سبب أساسى فى التطوير

المشروعات المتكاملة تتصدر مشهد التطوير في القاهرة الجديدة ..تفاصيل

وزير الصحة

الصحة: إنشاء مراكز تخصصية وتأهيلية شاملة للعلاج الطبيعي

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يعلن أسماء المشروعات الفائزة في برنامج الحاضنة الابتكارية

بالصور

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما

فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد