الإغاثة الطبية بغزة: 70% من مستشفيات القطاع دٌمّرت والحصار يفاقم الأزمة الصحية

قال الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن المنظومة الصحية تعيش واحدة من أسوأ مراحلها نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وتعنت الاحتلال في منع إدخال الإمدادات والمستلزمات الطبية الضرورية، مؤكدًا أن الوضع الإنساني والدوائي وصل إلى مرحلة حرجة للغاية.

نقص الأدوية والوقود

وأضاف أبو عفش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 70% من المستشفيات في القطاع تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي، ولم يتبقَّ سوى ثمانية مستشفيات تعمل بنحو 30% فقط من طاقتها التشغيلية، في ظل نقص الأدوية والوقود والمعدات الطبية.

وأشار مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة ، إلى أن مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في أنحاء القطاع توقفت عن العمل بعد تدمير عدد كبير منها، ما ضاعف من معاناة المرضى والمصابين، خاصة الأطفال وكبار السن، مؤكداً أن النظام الصحي يقف على حافة الانهيار الكامل إذا استمر هذا الوضع دون تدخل عاجل.