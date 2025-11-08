حزب الجبهة الوطنية يناقش الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية، من خلال غرفة العمليات المركزية، اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور السيد سليمان باشا، أمين التنظيم بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات الجادة والمبكرة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

ناقش الاجتماع خطة عمل الغرفة خلال يومي العملية الانتخابية والمقرر عقدها في 10 و11 نوفمبر الجاري، إلى جانب آليات التنسيق بين أمانات الأقسام المختلفة، بهدف تحقيق أعلى درجات الجاهزية، ومتابعة مجريات العملية الانتخابية أولًا بأول وعلى مدار الساعة، بما يضمن إدارة فعّالة ومنظمة للعمل الميداني والإعلامي، ودعم مرشحي الحزب على مستوى القائمة والفردي.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ومتابعة سير العملية الانتخابية في جميع دوائر المحافظة، مشددًا على ضرورة ربط الدوائر بغرفة العمليات لضمان سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد سليمان باشا، أمين التنظيم أن أمانة الإسكندرية تتابع تنفيذ خطة الانتشار الميداني والحشد الجماهيري، وتفعيل نقاط التواجد الإعلامي لدعم التواصل مع الناخبين، وتحقيق أعلى نسب مشاركة وتصويت ممكنة لصالح مرشحي الحزب.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور عاصم الجزار – رئيس الحزب، ومعالي الوزير السيد القصير – الأمين العام، ومعالي النائب أحمد رسلان – أمين التنظيم المركزي، وذلك في إطار تعزيز الدور الوطني لحزب الجبهة الوطنية في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، والمساهمة الفاعلة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.