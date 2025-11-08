سبورتنج يعبر الجزيرة ويتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة للسيدات

نجح فريق سبورتنج في التأهل إلى نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، وذلك بعد تفوقه على الجزيرة في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنصف نهائي البطولة.

وتمكن سبورتنج من الفوز في الذهاب بلقاء المرتبط بنتيجة 64-57، كما تفوق في لقاء السيدات وقتها بنتيجة 80-62.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت اليوم، فاز الجزيرة في لقاء المرتبط بنتيجة 62-45، قبل أن يؤكد سبورتنج تأهله بالفوز في لقاء السيدات بنتيجة 78-51، ليحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي سبورتنج في النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي وسموحة لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.

وحدد الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد منافسات الدور النهائي لدوري المرتبط للسيدات، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل، بينما تُلعب مواجهة الإياب يوم الخميس من ذات الشهر.

يذكر أن بطولة دوري المرتبط ستحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.