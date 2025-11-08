قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة
فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»
السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق
مسئول سابق بالناتو: مسألة اختيار الأنسب بين الدبابات الغربية الـ5 لا تملك ردًا حاسمًا مطلقًا|فيديو
إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
أصل الحكاية

فخ إلكتروني جديد| التطبيقات الذكية تسرق أموال الباحثين عن عمل.. ما القصة؟

أحمد أيمن

أحمد أيمن

في عصر التكنولوجيا الحديثة، قد يقع الباحثون عن وظائف ضحيةً لمخاطر غير متوقعة من فخاخ إلكترونية. حيث يشير الخبراء إلى أن هناك تطبيقات ذكية تم تحميلها من منصات مثل "جوجل بلاي" تستخدم برمجيات خبيثة لسرقة المعلومات المالية للمستخدمين.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الشكاوى وردت مؤخرا من قبل مستخدمي تطبيقات البحث عن الوظائف، والذين تعرضوا لعمليات قرصنة وسرقة أموال من حساباتهم البنكية بحسب تقرير أمن سيبراني حديث.

برمجية "إكس نوتيس" 

برمجية "إكس نوتيس" تُعَد واحدة من أخطر البرمجيات العاملة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بسرقة بيانات الحسابات البنكية والمعلومات الشخصية لمستخدمي التطبيقات الموجهة للبحث عن وظائف. 

المعطيات تشير إلى أن هذه البرمجية لا تكتفي بسرقة البيانات فقط، بل يمكنها أيضًا إجراء تحويلات مالية وعمليات شراء عبر الإنترنت بدلاً من الضحايا، حتى في حالة استخدام رموز الأمان مثل "OTP".

استنادًا إلى تقرير حديث صادر عن شركة متخصصة في الأمن السيبراني، فقد تم تحميل حوالي 42 مليون تطبيق مقرصن خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 60 مليون تحميل خلال الأشهر الستة الماضية فقط. هذه الأرقام تمثل دلالة على ضرورة تحسين الأمان في منصات تقديم التطبيقات.

الباحثون عن عمل في خطر

الباحثون عن عمل، لا سيما في مجالات النفط والغاز في الدول العربية، هم الفئة الأكثر استهدافًا من قبل هذه التطبيقات الخبيثة. يسعى العديد منهم للحصول على فرص عمل، مما يجعلهم عرضة لدفع اشتراكات مالية دون معرفة أنها تحتوى على برمجيات خبيثة.

هناك عدة أنواع من البرمجيات الخبيثة التي تهدد الأمان السيبراني، من بينها "أناتسا" و"فويد". بينما تُعَد "إكس نوتيس" الأكثر خطرًا، حيث تستهدف الباحثين عن وظائف وتسرق بياناتهم البنكية بحيل ذكية.

من جانب آخر، يُشير المطورون في "جوجل" إلى أن البرمجيات الخبيثة يمكن أن تبقى مخفية ضمن التطبيقات، ولا يتم اكتشافها إلا بعد تحميلها. 

ونصح عماد ميخائيل، أحد مطوري "جوجل الشرق الأوسط"، المستخدمين بالتحقق من أسماء المطورين والتقييمات قبل تثبيت أي تطبيق. كما يجب توخي الحذر من إعطاء الأذونات المطلوبة لتطبيقات غير موثوقة.

بحسب الخبراء، يتطلب الوضع الحالي وعيًا أكبر من جانب المستخدمين، حيث يجب على الباحثين عن عمل أن يكونوا حذرين عند تحميل التطبيقات، وأن يتخذوا خطوات مناسبة لحماية معلوماتهم المالية. الثقة المطلقة في أي تطبيق قد تؤدي إلى خسائر فادحة، لذا يجب التشديد على إجراءات حماية البيانات الشخصية.

