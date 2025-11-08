إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق شبرا – بنها الحر باتجاه بنها، عقب رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص وقع اليوم، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص دون وقوع وفيات.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث وظروفه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وجرى التعامل السريع مع الحادث ورفع آثاره بالكامل، مما ساهم في إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي دون أي معوقات