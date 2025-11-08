بعد 5 أيام من الغرق.. انتشال جثة طالب لقي مصرعه بمياه الرياح التوفيقي في بنها

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية في العثور على جثة الطالب يوسف م. ح، البالغ من العمر 11 عامًا، والذي لقي مصرعه غرقا داخل مياه الرياح التوفيقي بمدينة بنها، بعد أن سقط في المياه في أثناء اللهو مع زملائه منذ 5 أيام.



وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود الواقعة إلى مصرع يوسف. م. ح" 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي غرقا داخل مياه الرياح التوفيقي بمدينة بنها بالقليوبية، في أثناء لهوه مع زملائه، ونجحت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة من المياه بمشاركة عدد من الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة تلقي بلاغًا من الأهالي بغرق طالب داخل مياه الرياح التوفيقي بنطاق مدينة بنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بإشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية غرق "يوسف. م. ح" 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وفرق الغواصين للبحث والعثور على الجثمان في مياه الرياح التوفيقي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.