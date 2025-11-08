قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مؤتمر حاشد لـ مستقبل وطن لدعم «القائمة الوطنية» بكفر الشيخ.. صور

مؤتمر جماهيري لمستقبل وطن
مؤتمر جماهيري لمستقبل وطن
محمود زيدان

شهدت مدينة سيدي سالم، أولى فعاليات المؤتمرات الانتخابية لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، وذلك باستاد سيدي سالم الرياضي،  وسط حضور جماهيري حاشد.

حضر المؤتمر عدد من مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وفي مقدمتهم المهندس عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب، والدكتورة غادة النحاس أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، وشرين حسنين وماري جرجس مرشحتا الحزب بالقائمة الوطنية، إلى جانب توفيق أبو أحمد مرشح الحزب على المقعد الفردي بالدائرة الثانية سيدي سالم، الرياض.

وخلال المؤتمر، أكد اللواء السعيد عمارة عضو مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية أن حزب مستقبل وطن يخوض انتخابات مجلس النواب بروح من الانضباط والوحدة والعمل الجماعي، مستندًا إلى رصيد من العمل الخدمي والتنموي في الشارع المصري.

 وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لدعم استقرار الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وجّه عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب خلال كلماته التحية والتقدير لأهالي سيدي سالم على دعمهم المستمر وثقتهم في مرشحي الحزب، مؤكدين أن البرنامج الانتخابي للحزب يضع خدمة المواطن وتحسين جودة الحياة على رأس أولوياته.

واختُتم المؤتمر وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث ردد المواطنون هتافات داعمة لمرشحي الحزب، مؤكدين دعمهم الكامل لـ«مستقبل وطن» في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مستقبل وطن حزب مستقبل وطن مجلس النواب

