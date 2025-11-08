قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

طباعة 2500 نسخة.. الطريق إلى الخلود كتاب يحكي أسرار الحضارة المصرية

سيلفيا النقادي
سيلفيا النقادي
هاني حسين

كشفت الكاتبة الصحفية سيليفيا النقادي، رئيس تحرير كتاب «الطريق إلى الخلود»، تفاصيل فكرة الكتاب الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية إلى الزعماء والملوك والرؤساء الذين شاركوا في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقالت سيليفيا النقادي خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد، إن كتاب «الطريق إلى الخلود» تم طباعة 2500 نسخة منه، ويضم 330 صفحة، ويبلغ وزنه 4 كيلوجرامات.

وتابعت سيليفيا: «كتاب الطريق إلى الخلود يحتوي على أهم صور محتويات المتحف المصري الكبير، وتم العمل على إعداده منذ يناير الماضي، وإنجازه في وقت قياسي».

وأشارت سيليفيا النقادي إلى أن فريق عمل الكتاب يضم متخصصين في الآثار والحضارة المصرية وعددًا من العلماء المصريين، موضحة أنه تم التواصل مع الدكتور فاروق حسني للحديث معه حول فكرة الكتاب، وقد رشح لها العديد من الأسماء التي ساعدت في إخراج العمل إلى النور.

وأضافت: «تم تقسيم الكتاب إلى عدة فصول مختلفة تتحدث عن الحضارة وفكرة وحكاية الخلود، كما يضم صورًا لفنان عالمي إيطالي تم ترشيحه من قبل الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري الكبير، وتمت طباعة الكتاب في إيطاليا».

وناقشت سيليفيا النقادي تفاصيل صفحات كتاب «الطريق إلى الخلود» مع الإعلامي أحمد موسى، الذي عرض صفحات الكتاب على الهواء وتحدث معها حول الصور والمقتنيات التي يتضمنها الكتاب.
 

سيلفيا النقادي اخبار التوك شو مصر المتحف المصري احمد موسى

