قيادي بمستقبل وطن: المشهد الانتخابي للمصريين بالخارج يليق بشعبٍ يدرك قيمة صوته

أشاد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بمحافظة البحر الأحمر، بالمشاركة الفاعلة للمصريين في الخارج في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أن ما نشهده من إقبال في مقار التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية يعكس وعيًا وطنيًا عميقًا وولاءً صادقًا للوطن الأم.

وأكد "الخضري" أن المصريين بالخارج أثبتوا دائمًا أنهم امتداد حقيقي للوطن خارج حدوده، وأنهم شركاء أصيلون في مسيرة البناء والتنمية، لا يتأخرون أبدًا عن تلبية نداء الوطن في كل لحظة تتطلب الاصطفاف والوعي والولاء.

وأضاف أن تصويت المصريين بالخارج يحمل رسالة قوية للعالم بأن المصريين متحدون خلف دولتهم وقيادتهم السياسية، وأن وعيهم الراسخ يترجم في كل استحقاق إلى مشاركة مشرفة تجسد الانتماء والفخر بالهوية المصرية.

ووجّه “الخضري” رسالة تقدير واعتزاز لكل المصريين المقيمين بالخارج قائلًا: نُثمّن عاليًا مواقفكم الوطنية الثابتة ومساندتكم الدائمة لوطنكم، فأنتم دائمًا في قلب مصر، وصوتكم رسالة وفاء وانتماء تؤكد أن المصريين لا يعرفون سوى طريق الولاء لوطنهم مهما كانت المسافات.

واختتم "الخضري" تصريحه بالتأكيد على أن ما يقدمه المصريون بالخارج اليوم هو صورة ناصعة من الوعي والمسؤولية الوطنية، تُضاف إلى سجل شرف يليق بشعبٍ يدرك تمامًا قيمة صوته ودوره في رسم مستقبل وطنه.