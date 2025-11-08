قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر كمال ومحمود الليثي يجريان البروفات النهائية قبل إحياء ختام السوبر المصري غداً| خاص
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: المشهد الانتخابي للمصريين بالخارج يليق بشعبٍ يدرك قيمة صوته

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أشاد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بمحافظة البحر الأحمر، بالمشاركة الفاعلة للمصريين في الخارج في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أن ما نشهده من إقبال في مقار التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية يعكس وعيًا وطنيًا عميقًا وولاءً صادقًا للوطن الأم.

وأكد "الخضري" أن المصريين بالخارج أثبتوا دائمًا أنهم امتداد حقيقي للوطن خارج حدوده، وأنهم شركاء أصيلون في مسيرة البناء والتنمية، لا يتأخرون أبدًا عن تلبية نداء الوطن في كل لحظة تتطلب الاصطفاف والوعي والولاء.

وأضاف أن تصويت المصريين بالخارج يحمل رسالة قوية للعالم بأن المصريين متحدون خلف دولتهم وقيادتهم السياسية، وأن وعيهم الراسخ يترجم في كل استحقاق إلى مشاركة مشرفة تجسد الانتماء والفخر بالهوية المصرية.

ووجّه “الخضري” رسالة تقدير واعتزاز لكل المصريين المقيمين بالخارج قائلًا: نُثمّن عاليًا مواقفكم الوطنية الثابتة ومساندتكم الدائمة لوطنكم، فأنتم دائمًا في قلب مصر، وصوتكم رسالة وفاء وانتماء تؤكد أن المصريين لا يعرفون سوى طريق الولاء لوطنهم مهما كانت المسافات.

واختتم "الخضري" تصريحه بالتأكيد على أن ما يقدمه المصريون بالخارج اليوم هو صورة ناصعة من الوعي والمسؤولية الوطنية، تُضاف إلى سجل شرف يليق بشعبٍ يدرك تمامًا قيمة صوته ودوره في رسم مستقبل وطنه.

جمال الخضري حزب مستقبل وطن انتخابات انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

محافظ الجيزة

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة

الشاب يوسف رمضان شهيد لقمة العيش

القصة الكامل لشهيد لقمة العيش بطور سيناء

حاوية عملاقة

تفاصيل عودة عبور الحاويات العملاقة عبر قناة السويس وعودة الاستقرار

بالصور

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

للفئة المتوسطة .. 5 سيارات SUV صينية في مصر

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

5 أطعمة تعزّز صحة الغدة الدرقية.. تدعم إنتاج الهرمونات

الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد