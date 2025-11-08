عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه عندما حصل على الجنسية السعودية أعلن عن هذا الخبر للجميع .



وقال عمرو أديب في حواره على قناة " العربية"،:" ناس كتير عندها أكتر من جنسية ولا نعلم وفيه ناس عندها جنسيات خليجية وأمريكية ولم يعلنوا ".



وتابع عمرو أديب:" أنا شفت إنه ضروري إني أعلن عن حصولي على الجنسية السعودية وكنت شفاف جدا في هذه المسألة ".



وأكمل عمرو أديب:" لم يطلب مني الإعلان عن حصولي على الجنسية السعودية وهذا شرف بالنسبة لي ومحبش أخبيه ".

ولفت عمرو أديب:" انا أعمل في مؤسسات سعودية منذ بداياتي في الإعلام وطوال 30 عام أعمل في مؤسسات سعودية وانا أعلم المذاق السعودي ".