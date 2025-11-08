قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة
فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»
السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق
مسئول سابق بالناتو: مسألة اختيار الأنسب بين الدبابات الغربية الـ5 لا تملك ردًا حاسمًا مطلقًا|فيديو
إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه

عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه عندما حصل على الجنسية السعودية  أعلن عن هذا الخبر للجميع .


وقال عمرو أديب في حواره على قناة " العربية"،:" ناس كتير عندها أكتر من جنسية ولا نعلم وفيه ناس عندها جنسيات خليجية وأمريكية ولم يعلنوا ".


وتابع عمرو أديب:"  أنا شفت إنه ضروري إني أعلن عن حصولي على الجنسية السعودية  وكنت شفاف جدا في هذه المسألة ".


وأكمل عمرو أديب:" لم يطلب مني الإعلان عن حصولي على الجنسية السعودية وهذا شرف بالنسبة لي ومحبش أخبيه ".

ولفت عمرو أديب:" انا أعمل في مؤسسات سعودية منذ بداياتي في الإعلام وطوال 30 عام أعمل في مؤسسات سعودية وانا أعلم المذاق السعودي ".

عمرو أديب مصر السعودية اخبار التوك شو الإعلامي عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

كولدير مياة

هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

صلاة الجماعة

عالم أزهري يوضح سر اجتماع الملائكة في الفجر والعصر ودلالته على كرامة بني آدم

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية بعنوان "إدمان السوشيال ميديا"

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية عن "إدمان السوشيال ميديا"

بالصور

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد