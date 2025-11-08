عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو

استضافت قناة العربية، الإعلامي عمرو أديب، في حلقة مميزة، ووجه له المذيع سؤالا على الهواء قائلا: هل عمرو أديب الأغلى في التوك شو في العالم العربي؟

وقال عمرو أديب، في خلال اللقاء، نعم أنا الحمدلله أغلى مذيع عربي في التوك شو، وعايز أقول حاجة، الحياة الاقتصادية كلها قائمة على الجدوى، هل أنا كعمرو ليا جدوى اقتصادية ولا لأ؟

وتابع: يعني أنا لما أقولك إن برنامج الحكاية فيه فوق ال25 شركة راعية "معلن" ما هو محدش بيشغلني عشان الأوصة بتاعتي أو عنيا الملونة.

وأوضح أنه يعمل في الإعلام بقاله 30 سنة خدمة، مشيرا إلى الجدوى الاقتصادية والمشاهدة والتأثير، متسائلا: حبني أو تكرهني لكن جاوب على الجدوى الاقتصادية بتاعتي والمشاهدة والتأثير.