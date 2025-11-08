مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي

وجه مذيع قناة العربية سؤالا للإعلامي عمرو أديب، قائلا:" نقدمك بالإعلامي المصري أم الإعلامي السعودي".



وقال عمرو أديب:" والله الاثنين المصري السعودي ليا الفخر إن جوه قلبي العلمين الآن ".

وتابع عمرو أديب:" أنا امام مسؤولية مزدوجة ولازم الواحد يكون حريص على كل حاجة بيقولها ".

وأكمل عمرو أديب:" أنا بمشي في حقل ألغام وانا بعتمد على عمق العلاقات المصرية السعودية ومحبة الشعبين لبعضهما البعض".

ولفت عمرو أديب:" انا أعمل في مؤسسات سعودية منذ بداياتي في الإعلام وطوال 30 عام أعمل في مؤسسات سعودية وانا أعلم المذاق السعودي والمحاذير ".

